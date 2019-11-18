Псковский драмтеатр присоединился к «черной пятнице»

Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина присоединился к одной из крупнейших распродаж в мире — «черной пятнице». Три дня - 28, 29, 30 ноября - зрители смогут приобрести билеты с 50% скидкой на спектакли декабрьского и январского репертуара «Таланты и поклонники», «Очень громкая новогодняя премьера», «Отелло», «Ревизор» и «Клинический случай».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, акция «Черная пятница» будет действовать при покупке билетов только в кассе Псковского театра (с 11:30 до 19:30 перерыв 15:00-16:00 без выходных).
Список спектаклей, участвующих в акции:
- 1 декабря, воскресенье, 18:00, «Таланты и поклонники»
- 18 декабря, среда, 19:00, «Ревизор»
- 21 декабря, суббота, 18:00, «Клинический случай»
- 31 декабря, вторник, 17:00, «Очень громкая новогодняя премьера» - перед спектаклем наших дорогих гостей ждет бокал шампанского в подарок, фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.
- 1 января, среда, 19:00, «Очень громкая новогодняя премьера»
- 2 января, четверг, 18:00, «Очень громкая новогодняя премьера»
- 3 января, пятница, 18:00, «Отелло»
- 5 января, воскресенье, 18:00, «Таланты и поклонники» - бенефис заслуженной артистки России Надежды Чепайкиной в честь ее юбилея.
- 11 и 12 января, 18:00, «Клинический случай» - прощание со спектаклем.