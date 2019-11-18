Сцена / Спектакли

Псковский драмтеатр присоединился к «черной пятнице»

Псковский академический театр драмы им. А.С.Пушкина присоединился к одной из крупнейших распродаж в мире — «черной пятнице». Три дня - 28, 29, 30 ноября - зрители смогут приобрести билеты с 50% скидкой на спектакли декабрьского и январского репертуара «Таланты и поклонники», «Очень громкая новогодняя премьера», «Отелло», «Ревизор» и «Клинический случай».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, акция «Черная пятница» будет действовать при покупке билетов только в кассе Псковского театра (с 11:30 до 19:30 перерыв 15:00-16:00 без выходных).

Список спектаклей, участвующих в акции: