Сцена / Спектакли

Сказку «Машенька и медведь» покажет сегодня Псковский театр кукол

Старую добрую сказку о дружбе маленькой девочки Маши и Медведя увидят юные зрители в воскресенье, 1 декабря, в Псковском театре кукол.

Спектакль «Машенька и Медведь» уже несколько сезонов пользуется неизменным успехом у юных зрителей. С этого спектакля мамы и папы Пскова чаще всего начинают приобщать своих детей к театру. И хотя представления в основном ориентированы на детей старше трех лет, сюжет этого спектакля будет понятен даже более младшим зрителям.

«Машенька и медведь» - старая добрая сказка для самых маленьких зрителей. Правильная история о большом, но добродушном Медведе и находчивой девочке Машеньке. Сказка, которую читают почти каждому ребенку на ночь, вдруг оживает на театральных подмостках в ярких и запоминающихся образах, обретает живые голоса, объем и красочные характеры.

Режиссер: Виктор Голованов, художник: Любовь Борисовская.

Спектакль для детей от 3-х лет.

Продолжительность спектакля 40 мин. без антракта.

В ролях: Елена Смирнова, Евгения Хорева, Наталия Неласая; Машенька - Раиса Иванова, Медведь - заслуженный артист России Евгений Бондаренко.

Художественный руководитель театра - заслуженный артист Российской Федерации Александр Заболотный.

Спектакль «Машенька и медведь» в воскресенье будет показан дважды: в 12.00 и в 14.00. Телефоны кассы театра 56-33-13, моб. 89212126554.

Касса работает: ежедневно с 09.30 до 15.00, кроме понедельника, в выходные дни с 11.00 до 15.00

Билеты онлайн http://tkd-pskov.ru/events/4199

3+