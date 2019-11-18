Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Все на «Чиполлино»!
Старые Новые Песни - 2
7САМУРАЕВ: Предчувствие беды
Новогодняя афиша
Чехов в «Деле Луначарского»
Песнопения христианского мира
«Идеальный свидетель». 2 января
ещё Спектакли 18.11.2019 15:101 Лирическую комедию «Идеальный свидетель» в исполнении звезд театра и кино увидят псковичи 2 января 04.12.2019 13:120 Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове 01.12.2019 09:430 Сказку «Машенька и медведь» покажет сегодня Псковский театр кукол 29.11.2019 11:090 Сказку «Машенька и медведь» покажет Псковский театр кукол в первый день зимы 28.11.2019 12:170 Псковский театр драмы им. Пушкина приглашает на спектакль «Голоса православного Пскова» 27.11.2019 15:260 Псковский театр драмы представляет детскую новогоднюю афишу
Сцена / Спектакли

Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове

04.12.2019 13:12|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театра драмы им. А.С.Пушкина приглашает в декабре и январе на детский спектакль «Собачка, которой не было». Это новая работа Санкт-Петербургского Городского театра по мотивам книги Эдварда ван де Фендела.

В далекой-далекой стране шумит теплое море, машут крыльями розовые птицы и покачиваются на ветру высокие пальмы, а здесь маленький мальчик ждет папу, который работает где-то там, далеко.

Папа для мальчика - настоящий герой. Он самый сильный, самый умный, самый отважный, у него множество неотложных дел, но так хочется, чтобы папа просто был рядом!

А как же собачка? Собачка, конечно, была. Хотя ее и не было.

Анна Бессчастнова, режиссёр спектакля: «Современная детская литература, особенно европейская, обращается к внутреннему миру ребёнка. И радости, и печали в детстве проживаются гораздо сильнее, чем во взрослом возрасте.

Спектакль поможет вам заглянуть в глубину души маленького человека и увидеть там солёные моря, ручных дельфинов, волшебных птиц. А главное — почувствовать любовь кого-то близкого. И не важно, рядом он или далеко».

Продолжительность: 50 минут, цена билета 350 рублей.

Возрастная категория 6+

Показы спектакля «Собачка, которой не было» пройдут:

28 декабря, суббота, 14:00, 16:00

29 декабря, воскресенье, 12:00, 14:00

3 января, пятница, 14:00, 16:00

4 января, суббота, 12:00, 14:00

5 января, воскресенье, 12:00, 14:00

Напоминаем, что праздник для детей традиционно будет состоять из новогоднего представления и спектаклей, которые будет интересно посмотреть всей семьей, - «Я сделал крылья и летал» (6+) и «Собачка, которой не было» (6+)..

Обращаем ваше внимание на то, что указанное в афише время – это время начала новогоднего представления, которое пройдет перед каждым спектаклем. У празднично украшенной ёлки в фойе театра гостей встретят Снегурочка, Дед Мороз, и другие сказочные персонажи. Всех ждут песни, танцы, хоровод вокруг ёлки, веселые конкурсы и соревнования. В программе также творческие выступления, дефиле новогодних костюмов, фотосессия с персонажами сказок.

Стоимость билета на елку для детей – 100 рублей, взрослые – бесплатно.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра

Теги: #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
04.12.2019, 13:120 Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове 04.12.2019, 12:030 Выставка «Латгальские зарисовки» откроется в Пскове 02.12.2019, 12:060 Показ фильма «Гив ми либерти» впервые состоится в псковском киноклубе Videodrome 01.12.2019, 09:430 Сказку «Машенька и медведь» покажет сегодня Псковский театр кукол
29.11.2019, 11:090 Сказку «Машенька и медведь» покажет Псковский театр кукол в первый день зимы 29.11.2019, 09:130 Спектакли «Идеальный свидетель» и концерт «Старые новые песни-2» смогут увидеть псковичи со скидкой 30% 28.11.2019, 12:170 Псковский театр драмы им. Пушкина приглашает на спектакль «Голоса православного Пскова» 27.11.2019, 15:260 Псковский театр драмы представляет детскую новогоднюю афишу
27.11.2019, 12:530 Незнакомые шедевры норвежской классики услышат псковичи в рамках Дней культуры Норвегии 26.11.2019, 13:210 Стала известна подробная программа Дней норвежской культуры в Пскове 26.11.2019, 12:362 Псковский драмтеатр присоединился к «черной пятнице» 26.11.2019, 11:420 От хип-хопа до рок-н-ролла: концерт «Старые Новые Песни - 2» состоится 12 января
25.11.2019, 15:060 На сцене Псковского драмтеатра покажут спектакль «И обо мне вспомянет» 25.11.2019, 14:510 Региональная киносеть расскажет историю выдающегося голкипера Льва Яшина 23.11.2019, 20:210 В Пскове чествовали «юных дарований Псковщины» и стипендиатов губернатора среди одаренной молодежи. ФОТО 23.11.2019, 10:390 «Юные дарования Псковщины» выступят в БКЗ Псковской филармонии
22.11.2019, 10:180 «Хотим больше детских концертов»: псковских зрителей восхитила сказка «Чиполлино» в исполнении симфонического оркестра 21.11.2019, 12:201 В декабре спектакль «Река Потудань» покажут в Новосибирске на Международном Рождественском фестивале искусств 21.11.2019, 08:070 Взглянуть по-новому на восстание декабристов предложат зрителям областной киносети 20.11.2019, 12:370 Изменено время начала балета «Щелкунчик», который представят в Псковской филармонии
20.11.2019, 12:290 В Пскове пройдут Дни норвежской культуры 20.11.2019, 12:250 Фильм «Середина 90-х» покажут в псковском киноклубе Videodrome 20.11.2019, 08:360 Это коллектив, который нужно слушать вживую: Николай Хондзинский о концерте Мариинки в Псковской филармонии 19.11.2019, 12:120 Встреча с Николаем Хондзинским пройдет в псковской филармонии 22 ноября
19.11.2019, 11:010 Настоящее Новогоднее волшебство предлагает Псковский театр кукол своим зрителям 18.11.2019, 15:101 Лирическую комедию «Идеальный свидетель» в исполнении звезд театра и кино увидят псковичи 2 января 18.11.2019, 14:102 В Пскове прошел Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» 18.11.2019, 13:361 Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино»
18.11.2019, 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 16.11.2019, 10:420 Псковичам показали спектакль «Гарольд и Мод». ФОТО 15.11.2019, 14:010 «Что далее? А далее зима…» - Псковский театр драмы представляет декабрьскую и новогоднюю праздничную январскую афишу 13.11.2019, 16:561 Спектакль о любви с Гошей Куценко в главной роли увидят псковичи 3 декабря
13.11.2019, 14:431 Псковская Театрально-концертная дирекция предлагает костюмы в аренду 13.11.2019, 12:300 14 ноября в Пскове «Детская литературная Филармония» наградит победителей первого конкурса 13.11.2019, 08:510 Филармония предложила псковичам новый формат общения 12.11.2019, 17:300 Что покажут в кинотеатрах Псковской области на Новый Год, рассказали в Театрально-концертной дирекции
11.11.2019, 19:220 «7САМУРАЕВ» глазами Александра Донецкого 11.11.2019, 17:354 Псковский драмтеатр приостанавливает гастрольную деятельность 11.11.2019, 16:181 Дмитрий Месхиев: Труппа Псковского театра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров 11.11.2019, 15:532 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове могут перенести с февраля на начало июня
11.11.2019, 13:454 Стартап для Псковского драмтеатра еще не завершен - Дмитрий Месхиев 11.11.2019, 13:221 Дмитрий Месхиев оценил шансы победы псковского «Ревизора» в «Золотой маске» 11.11.2019, 12:435 Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик — Дмитрий Месхиев о вкусах псковского зрителя 11.11.2019, 11:501 Дмитрий Месхиев о спектакле 7САМУРАЕВ: Мы осознанно пошли на этот эксперимент
09.11.2019, 11:099 7САМУРАЕВ: Предчувствие беды 08.11.2019, 11:370 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» исполнят лучшие хиты на концерте в Пскове 07.11.2019, 16:060 «День короткометражного кино-2019» пройдет в районных кинотеатрах Псковской области 06.11.2019, 15:110 Псковский фестиваль русской музыки вошел в число победителей регионального этапа премии «События России-2019»
03.11.2019, 14:124 В Пскове выступит легендарный Кубанский казачий хор 01.11.2019, 17:010 Комедию «Просто Бэби» покажут в Псковской филармонии 01.11.2019, 15:400 Две баннерные выставки, посвященные псковскому зодчеству, откроются 4 ноября у стен Псковского Кремля 01.11.2019, 10:261 В День Народного Единства региональная киносеть разбавит свой репертуар исторической постановкой «Смута»
31.10.2019, 16:050 Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» отмечен Экспертным советом фестиваля «Золотая маска» 31.10.2019, 15:530 Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска» 31.10.2019, 15:270 Дмитрий Месхиев: Спектакль 7САМУРАЕВ будет, как минимум, очень красивым 31.10.2019, 15:220 Сергей Чехов: 7САМУРАЕВ - история о том, чтобы перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд
31.10.2019, 14:535 Псковский «Ревизор» номинирован на театральную премию «Золотая маска» 30.10.2019, 16:260 Историю о судьбоносной встрече двух одиноких людей покажет Кишиневский драматический театр в ноябре в Пскове 29.10.2019, 11:120 Выставка, посвященная проблеме бездомности, откроется в галерее «Цех» 28.10.2019, 13:320 Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга
28.10.2019, 13:190 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии 27.10.2019, 15:051 В Псковском драмтеатре прошел спектакль «Энергичные люди». ФОТО 27.10.2019, 13:470 Неделя французского кино завершается в Пскове 26.10.2019, 19:170 В Псковском театре кукол прошла премьера сказки-фантазии «Питер Пэн». ФОТО
26.10.2019, 08:281 Ягодка опять 25.10.2019, 17:350 Псковичей приглашают в драмтеатр на «Снежную Королеву» 25.10.2019, 14:3528 Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра 25.10.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
24.10.2019, 13:420 Спектакль «Макбет» покажут сегодня в рамках Театральной олимпиады 24.10.2019, 12:510 В Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Питер Пэн» 24.10.2019, 12:154 «Признание»: Союз театральных деятелей признал «Ревизора» лучшим спектаклем года 23.10.2019, 21:520 Псковская область одной из первых присоединилась к проекту «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей»
23.10.2019, 18:160 Фильм о школьном волонтерском движении покажет региональная киносеть в рамках акции «День Доброй Воли» 22.10.2019, 14:202 Консул Франции в Санкт-Петербурге откроет Неделю французского кино в Пскове 22.10.2019, 13:440 Юных псковичей приглашают в «Детскую литературную филармонию» 22.10.2019, 12:230 Необычный спектакль-путешествие «Тысячелистник» пройдет в галерее «ЦЕХ» в дни школьных каникул
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru