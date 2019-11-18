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Детский спектакль «Собачка, которой не было» покажет Санкт-Петербургский Городской театр в новогодние праздники в Пскове

Псковский академический театра драмы им. А.С.Пушкина приглашает в декабре и январе на детский спектакль «Собачка, которой не было». Это новая работа Санкт-Петербургского Городского театра по мотивам книги Эдварда ван де Фендела.

В далекой-далекой стране шумит теплое море, машут крыльями розовые птицы и покачиваются на ветру высокие пальмы, а здесь маленький мальчик ждет папу, который работает где-то там, далеко.

Папа для мальчика - настоящий герой. Он самый сильный, самый умный, самый отважный, у него множество неотложных дел, но так хочется, чтобы папа просто был рядом!

А как же собачка? Собачка, конечно, была. Хотя ее и не было.

Анна Бессчастнова, режиссёр спектакля: «Современная детская литература, особенно европейская, обращается к внутреннему миру ребёнка. И радости, и печали в детстве проживаются гораздо сильнее, чем во взрослом возрасте.

Спектакль поможет вам заглянуть в глубину души маленького человека и увидеть там солёные моря, ручных дельфинов, волшебных птиц. А главное — почувствовать любовь кого-то близкого. И не важно, рядом он или далеко».

Продолжительность: 50 минут, цена билета 350 рублей.

Возрастная категория 6+

Показы спектакля «Собачка, которой не было» пройдут:

28 декабря, суббота, 14:00, 16:00

29 декабря, воскресенье, 12:00, 14:00

3 января, пятница, 14:00, 16:00

4 января, суббота, 12:00, 14:00

5 января, воскресенье, 12:00, 14:00

Напоминаем, что праздник для детей традиционно будет состоять из новогоднего представления и спектаклей, которые будет интересно посмотреть всей семьей, - «Я сделал крылья и летал» (6+) и «Собачка, которой не было» (6+)..

Обращаем ваше внимание на то, что указанное в афише время – это время начала новогоднего представления, которое пройдет перед каждым спектаклем. У празднично украшенной ёлки в фойе театра гостей встретят Снегурочка, Дед Мороз, и другие сказочные персонажи. Всех ждут песни, танцы, хоровод вокруг ёлки, веселые конкурсы и соревнования. В программе также творческие выступления, дефиле новогодних костюмов, фотосессия с персонажами сказок.

Стоимость билета на елку для детей – 100 рублей, взрослые – бесплатно.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра