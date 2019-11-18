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«12-й человек» и «Выбор короля» покажут в рамках Дней норвежской культуры в Пскове

Два фильма, посвященные 75-летию освобождения Советской армией восточного Финнмарка от фашистской оккупации, покажут в рамках Дней норвежской культуры в медиа-холле Театрально-концертной дирекции 6-го и 8-го декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД.

6 декабря в 18.00 - показ к/ф «12-й человек» (2017 г), режиссер Харальда Цварт. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильм рассказывает историю Яна Болсруда, ставшего символом сопротивления для норвежцев в период Второй мировой войны. Отряд из 12 диверсантов получил задание добраться до северо-западного норвежского побережья на судне «Браттхольм» и совершить диверсию на одной из немецких авиационных баз.

Но миссия потерпела фиаско ещё в море: судно было атаковано немецким кораблём и потоплено. Единственным человеком, которому удалось спастись, оказался Ян Болсруд. Он смог добраться до берега и сбежать в сторону шведской границы. Преследуемый гестапо, Болсруд ищет убежище в горах. Здесь его настигает снежная буря, он прячется в пещере, которая оказывается смертельной ловушкой.

Это не первая экранизация мемуаров Болсруда, и в новом фильме Харальд Цварт, известный по таким крупным голливудским проектам как «Розовая пантера 2» и «Каратэ-пацан», решил показать главным героем не самого Болсруда, а тех людей, кто помогал молодому бойцу двигаться вперед. Картина была снята к 100-летию со дня рождения Яна Болсруда и на Московском Международном Кинофестивале в 2018 году получила «Приз зрительских симпатий». В 2019 году картина была показана на Х Фестивале кино Северных стран в Санкт-Петербурге.

Показ пройдет в медиа-холле, Псков, ул. Пушкина, д. 13, вход свободный.

8 декабря в 14:00 - показ к/ф «Выбор короля» (2016 г), режиссёр Эрик Поппе.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

9 апреля 1940 года началось вторжение гитлеровских войск на территорию Норвегии под предлогом защиты от военной агрессии со стороны Великобритании и Франции. Военное сопротивление в Норвегии не принесло военного успеха, но имело значительный политический эффект, что позволило норвежскому правительству, в том числе Королевской семье, выехать из Норвегии и сформировать правительство в изгнании.

Норвегия находилась под военной оккупацией до 8 мая 1945 года. Основанный на реальных исторических документах, фильм повествует о действиях королевской семьи и правительства Норвегии в первые дни германского вторжения.

Показ в медиа-холле, Псков, ул. Пушкина, д. 13, вход свободный.

Напомним, с 6 по 8 декабря в Пскове впервые пройдут Дни норвежской культуры. Организаторами дней культуры являются как российская, так и норвежская стороны – Театрально-концертная дирекция и Генеральное консульство Королевства Норвегия.

В рамках Дней Норвегии запланирован ряд мероприятий, который позволит псковичам ближе познакомиться с Северным Королевством, его культурой и традициями. В первый день мероприятия состоится открытие экологической выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвящённые крайне актуальной проблеме современности - экологии, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия. Подробнее с программой можно познакомиться здесь