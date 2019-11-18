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Спектакль об утерянных псковских храмах посетили митрополит Тихон и Андрей Турчак

В Псковском драматическом театре им. А. С. Пушкина показывают спектакль-концерт, посвященный утерянным псковским храмам. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, концерт посетили митрополит Псковский и Порховский Тихон, вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также депутат Госдумы РФ Александр Козловский.

Спектакль-концерт завершает фестиваль «Псков в истории православия в России». Как сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, зрителя ждет не спектакль, а, скорее, музыкально-литературная композиция, где найдется место и древним песнопениям, и полемике историка и богослова, и рассказам об истории от лица храмов, и видеоарту, и мэппингу. В постановке примут участие артисты театра и мужской фольклорный ансамбль «Будимир».