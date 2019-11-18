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Больше 2,5 тысячи билетов забронировали на спектакли Пушкинской школы в «Михайловском»

На гастрольные спектакли петербургского театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уже забронировано больше 2,5 тысячи билетов, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

На показы премьерных и уже полюбившихся псковским зрителям работ труппы приедут взрослые и дети из обеих российских столиц, Пскова и области. Заявки в «Михайловское» поступили, в частности, из школ Пскова, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Невельского, Бежаницкого, Порховского, Куньинского, Новосокольнического, Локнянского, Усвятского, Пыталовского, Великолукского, Псковского районов - всего из 24 учебных заведений. Среди них, например, Макушинская и Краснооктябрьская школы Опочекого района, Усть-Долысская школа Невельского района, Башовская с углубленным изучением предметов валеологического профиля школа Локнянского района, Пыталовская ДШИ, многие другие. При этом ученики Писковской школы (Псковский район), например, приезжают в музей на гастрольные спектакли уже третий год подряд, а вот школьникам из Усвят только предстоит знакомство с творчеством «Пушкинской школы» и ее создателя и руководителя, народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, - отметили в музее.

Разумеется, придут на спектакли и пушкиногорские школьники. По старой музейной традиции их в зрительный зал пустят бесплатно.

Предсказуемо большим спросом пользуются инсценировки произведений, которые входят в учебную программу. Так уже практически нет билетов на спектакль по «Ревизору» Николая Васильевича Гоголя: по состоянию на конец рабочего дня 5 декабря свободны чуть менее двадцати мест в зале. Около 25 незабронированных билетов осталось на пушкинскую «Барышню-крестьянку». Примерно такая же ситуация с открывающим гастроли премьерным показом «Укрощения строптивой» (Уильям Шекспир) и с дневным «сеансом» «Сказки о Салтане и Гвидоне» 15 декабря.

Напомним, что нынешние гастроли «Пушкинской школы» в «Михайловском» пройдут в период с 14 по 20 декабря, завершая таким образом Год театра в России. С полной их афишей можно познакомиться - тут.