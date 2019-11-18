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Сегодня и завтра спектакль «Река Потудань» увидят зрители Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске

Спектакль Псковского академического театра им. А.С. Пушкина «Река Потудань», поставленный главным режиссером театра Сергеем Чеховым по повести Андрея Платонова, в эти дни стал участником Международного Рождественского фестиваля искусств, который проходит в Новосибирске, родном городе режиссера спектакля, со 2 по 14 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Рождественский фестиваль искусств появился на карте Новосибирска в декабре 1995 года как «чистый праздник искусства» — без конкурсной основы, но с приглашением знаменитых театральных и музыкальных коллективов. С тех пор культурный форум проводится один раз в два года. Международный статус фестиваля позволяет регулярно расширять список постоянных участников и поклонников в разных странах, а разнообразие жанрово-видовой палитры — включать в программу не только монументальные образцы современного классического искусства, но и самые актуальные и причудливые формы. Двигателем фестивального прогресса со дня основания и по сей день выступает Новосибирский молодежный театр «Глобус», поддержку которому оказывают областное и федеральное Министерства культуры.

За 25 лет проведения фестиваля участие в его программах приняли 190 театральных коллективов, а это около 200 тысяч человек. В этом году Новосибирск примет 10 театров, которые покажут 22 спектакля, и 5 музыкальных коллективов, которые дадут 10 концертов. Кроме того, 8 театров из Новосибирска представят 10 спектаклей в рамках своей программы. Всего запланировано 46 мероприятий на различных площадках.

Самым масштабной частью фестиваля окажется театральный блок: кроме Псковского академического театра драмы, в Новосибирск приедут МХТ им. А. П. Чехова, Российский академический молодежный театр, Центр имени В. Мейерхольда, электротеатр «Станиславский», Театр взаимных действий, Олег Нестеров и группа «Мегаполис» из Москвы, арт-площадка «Станция» из Костромы, российско-германский проект Russian FarForY и Камерный театр из Воронежа.

«Рождественский — фестиваль широкого объятия, поэтому мы хотим, чтобы в программе было и драматическое искусство, и современный танец, — сообщил художественный руководитель форума, режиссер Алексей Крикливый. — Пройти мимо многих интересных событий мы не можем. Есть ряд коллективов, которые еще ни разу не были в Новосибирске. Никогда еще наш город не видел спектакли Дмитрия Крымова и Бориса Юхананова. Михаил Бычков в первый раз приезжает со своим театром. Я бесконечно горд, что в декабре мы увидим крутые спектакли. Два из них только что получили номинации на «Золотую маску», а два — вошли в лонг-лист национальной премии».

Напомним, спектакль «Река Потудань» в этом году был номинирован в шести номинациях на Национальную театральную премию «Золотая маска», участвовал в Александринском фестивале в Петербурге, в Платоновском фестивале в Воронеже, в архангельском фестивале «Европейская весна». Режиссер спектакля в марте текущего года стал лауреатом Премии Президента России для молодых деятелей искусств.

На прошлой неделе, 4 декабря, творческая группа спектакля «Река Потудань» получила премию администрации Псковской области.

Новосибирские зрители увидят псковскую постановку сегодня и завтра в театре «Старый дом».