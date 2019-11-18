Сцена / Спектакли

Спектакль «Я сделал крылья и летал» погрузит зрителей в ожидание самого большого волшебства на свете

Перед Новым годом - самым семейным и красивым праздником в году - принято загадывать желания и ждать чудес. А что является самым долгожданным высшим чудом на земле? Конечно, это рождение ребенка.

«Первые девять месяцев почему-то не засчитываются, хотя многие о тебе уже знают». Исправить эту досадную оплошность решили авторы нового семейного спектакля «Я сделал крылья и летал».

«Наш спектакль рассказывает о рождении ребенка и о том, что с ним происходит до того, как он появляется на свет, – рассказывает режиссер-постановщик Екатерина Ложкина - Белевич. - Вернее, что может происходить, потому что у меня есть стойкое убеждение, что ребенок в утробе матери вполне может слышать, что происходит во внешнем мире. И как он себе воображает то, что может происходить снаружи, что из себя представляет мир ребенка в утробе матери - это один из планов спектакля. Второй план – реальный мир, его будущие мама и папа. Мы покажем, как они ожидают малыша, переживают за него, готовятся к его появлению на свет, поддерживают друг друга».

Будущих родителей, с нетерпением ожидающих появления малыша на свет, в спектакле играют молодые артисты Александр Овчаренко и Мария Петрук.

«Я не только папа, но и пингвин, и даже слон, - рассказывает Александр. - Ведь помимо драматического действия, в котором участвуем мы, актеры, в спектакле задействованы куклы, которые изображают мир ребенка. И это очень интересная, живая история, которая будет близка и интересна всей семье. Это действительно спектакль – открытие».

В спектакле звучат стихи советского детского поэта Романа Сефа, которые когда-то поразили молодого режиссера простотой, прозрачностью и легкостью.

«В них очень много юмора, доброты, непосредственности, - убеждена Екатерина Ложкина-Белевич. - Дети давно считают Сефа своим. Стихи поэта подкупают раскрепощенной фантазией и безупречной логикой, а еще убежденностью в существовании чудес: «На этом свете может быть не только то, что может быть, а очень часто может быть и то, что быть не может!»

Одно из самых известных стихотворений Сефа «Я сделал крылья и летал» стало центральным в спектакле не случайно. Сам поэт отмечал, что когда он понимал, что стихотворение ему удавалось, что оно выходило складным, умным и звонким, у него возникало чувство полета.

Полетать, пофантазировать, открыть для себя целый новый мир, полный волшебства и радости, приглашаем всех маленьких и взрослых зрителей в эти предновогодние дни.

24 и 26 декабря - начало в 12.00 и 14.00,

25 декабря - начало в 14.00,

26 декабря– начало в 12.00 и 14.00,

27 декабря- начало в 12.00.

Стоимость билет на спектакль – 200 рублей.

С 24 декабря перед каждым показом детских спектаклей – новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость представления – 100 рублей. Для зрителей 0+

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.