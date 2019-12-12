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В Псковском драмтеатре завтра последний раз в этом году можно увидеть спектакль «Ревизор», номинированный на «Золотую Маску»

18 декабря, в среду, в 19:00 на сцене Псковского академического театра драмы им А.С. Пушкина состоится показ спектакля «Ревизор», выдвинутого на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска» сразу в пяти номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма»; «Лучшая работа режиссера» - Петр Шерешевский; «Лучшая мужская роль» - Евгений Терских за роль Городничего; «Лучшая женская роль второго плана» - Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны; «Лучшая мужская роль второго плана» – Виктор Яковлев за роль Земляники. Кстати, для заслуженного артиста России Виктора Яковлева - это вторая номинация на «Золотую Маску» за два года: в прошлом году он был соискателем главной театральной премии России за работу в спектакле «Река Потудань».

Напомним, что телеграмма от дирекции фестиваля «Золотая Маска» за подписью его президента Игоря Костолевского и гендиректора Марии Ревякиной пришла в театр 31 октября, в день рождения художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

«Это лучший подарок, который я когда-либо получал в свой день рождения, - признался худрук театра. - Наш театр номинируется на «Золотую Маску» уже второй год подряд. Даже в столичных театрах это бывает не так уж часто, а уже тем более в провинциальных. Это означает правильность избранного нами художественного курса, правильность нашей стратегии и тактики развития. Особенно радостно, что этих успехов мы достигли в Год театра».

Премьера спектакля – фантазии на тему комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» прошла в Псковском театре драмы 6 сентября 2018 год, и вот уже второй театральный сезон постановка собирает полные залы зрителей.

Режиссер Петр Шерешевский, сохраняя дух, а не букву Гоголя, рассказывает историю о сегодняшнем дне, наполнив спектакль социальной сатирой, приметами нашего времени, киноцитатами и популярными мемами.

Эффектная театральная подача, глубина и многомерность смыслов, острые, иногда шокирующие сценические решения, элегантная сценография, обилие музыки - всё это псковский «Ревизор», успевший привлечь внимание всей театральной России.

Спектакль участвовал в фестивалях в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках, Новороссийске, Великом Новгороде.

Весной будущего года «Ревизор» будет представлен на фестивале «Золотой Маски» в Москве – на суд зрителей и жюри. Церемония вручения наград назначена на 15 апреля 2020 года.

«Ревизор» 18 декабря, 19:00.

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