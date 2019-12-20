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В Псковском театре кукол уже два дня аншлаг

В Псковском областном театре кукол уже два дня все представления проходят с аншлагом, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

«Ведь всем нам хочется подарить своим детям не просто праздник, но еще и чуточку волшебства. Именно такой спектакль в жанре новогодних приключений поставил на сцене единственного в Пскове профессионального театра для детей Александр Заболотный, режиссер и художественный руководитель театра. На наших подмостках в эти дни состоялась премьера пьесы "Настоящее новогоднее волшебство", автор ее - Александр Заболотный», - отметили в театре кукол.

Зрители не только встретятся с волшебниками, но станут свидетелями и почти участниками забавных приключений, выпадающих на долю удивительного Зайца, посланника волшебников в мир людей...

Новогодний спектакль, плавно переходящий в хоровод вокруг елки и общение с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, юные зрители от 3 до 11 лет смогут посмотреть на сцене театра по 7 января.

К слову, взрослым спектакль нравится ничуть не меньше, чем юным зрителям. Ведь они так давно не общались с настоящим Дедом Морозом, что чуть не разуверились в том, что чудо есть, и волшебство существует...

Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн>>>

С 17 декабря по 7 января касса театра работает с 9.30 до 16.30, тел. 563313, моб. 89212126554.