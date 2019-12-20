Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы готовит новогодний розыгрыш призов для зрителей

Псковский театр драмы сообщает, что на оглушительной комедии «Очень громкая премьера» 31, 1 и 2 января, а также на спектакле «Метель» 6 января в 19:00 и «Пиковая дама» 7 января в 19:00 всех зрителей ждет приятный сюрприз. Будут разыграны памятные сувениры, книги о театре, сертификаты на бесплатное посещение любого спектакля Псковской драмы, включая ближайшие премьеры 2020 года: спектакли «Нави Волырк, капитанский сын» и «Село Степанчиково и его обитатели». Уже сейчас над новыми постановками идет работа, режиссеры Елена Павлова и Петр Шерешевский приступили к репетициям.

Участниками розыгрышей автоматически станут все обладатели билетов на спектакли, пришедшие в театр.

В эти новогодние каникулы театр работает ежедневно. Насыщенная программа подготовлена и для взрослых, и для детей.

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе, которая работает: с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00).

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.