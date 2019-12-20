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Спектакль с Еленой Кориковой покажут в Пскове

Лирическую комедию «Идеальный свидетель» в исполнении звезд театра и кино увидят псковичи 2 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции области, в спектакле заняты звезды российского театра и кино, в том числе Елена Корикова, главная героиня российского народного сериала «Бедная Настя», участница шоу «Две звезды» и «Цирк со звёздами» на Первом канале, ведущая программы «Форт Боярд» на канале «Россия».

Елена Корикова снималась в видеоклипах Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Дмитрия Маликова, Леонида Агутина и Игоря Крутого.

«Идеальный свидетель» - это тонкая, трогательная и лирическая комедия о страсти, любви и верности.