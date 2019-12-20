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Звезда сериала «Универ» привезет в Псков спектакль с интригующим названием

Звезда российских сериалов «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» Настасья Самбурская приедет в Псков в качестве актрисы остросюжетного комедийного спектакля «Охота на мужчин».

Главная героиня - экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.

В спектакле есть всё: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями - они имеют свойство сбываться!

Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля привнесет особый шарм в постановку и сделает просмотр незабываемым.

В ролях: Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Настасья Самбурская

Длительность: 1 час 50 минут с антрактом

Возрастное ограничение: 16+

Спектакль покажут на сцене Псковского БКЗ 6 апреля. Билеты уже есть в продаже, стоимость 1200-2500 рублей.