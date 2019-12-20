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«Нави Волырк, капитанский сын» - первая премьера нового года Псковского театра драмы

15 и 16 февраля на Малой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина премьера спектакля по пьесе Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын». Режиссер постановки Елена Павлова из Санкт-Петербурга, в ролях: заслуженный артист России Сергей Попков, Илона Гончар, Нина Семенова.

Эта постановка создана к 60-летнему юбилею заслуженного артиста России Сергея Владимировича Попкова, одного из ведущих артистов труппы Псковского театра. Сергей Попков играет главную роль в этом спектакле, это его актерский бенефис. Театральный критик Жанна Зарецкая, видевшая эскиз спектакля, в своей статье в журнале «Театр» сопоставила игру Попкова в «Нави Волырке» ни много ни мало с легендарной работой Евгения Лебедева в «Холстомере» Георгия Товстоногова.

Пьеса Олега Михайлова о баснописце Иване Крылове никогда не ставилась ранее в театрах. Ее полное название «Нави Волырк — капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу». Спектакль о загадочной русской душе, о горечи и умиротворении, с которыми, уходя, мы оглядываемся на прожитую жизнь, необычен: в чем-то сложен и загадочен, в чем-то ярок и эксцентричен, а в чем-то исповедален и прост, как просты бывают окончательные истины.

Режиссер спектакля Елена Павлова рассказывает: «Почему меня заинтересовала именно пьеса о Крылове? Для театралов это очень близкое имя, ведь басни Ивана Андреевича до сих пор одни из самых выбираемых для чтения во время творческих испытаний. И потом в 2019 году Крылову исполнилось 250 лет.

Это была интереснейшая многогранная личность, не до конца разгаданная современниками, а уж тем более нами. Чем больше мы работаем над спектаклем о нем, тем больше загадок нам задает Иван Андреевич. Он был еще тот мистификатор. Наверное, его тайны так и останутся тайнами, но прикоснуться к его внутреннему миру было чрезвычайно интересно. Несмотря на все его чудачества, это был очень серьезный художник, с тонкой ранимой душой. Мне интереснее было постижение внутренней человеческой природы этого неординарной личности, чем внешние факты биографии. Надеюсь, это будет интересно и зрителям».

Елена Павлова - молодой режиссер из Санкт- Петербурга, чей первый спектакль «Ло-ли-та» уже привлек внимание самобытностью творческого почерка, а второй – «Снегурочка» – стал номинантом Национальной театральной премии РФ «Золотая маска».

«Нави Волырк» – первый опыт сотрудничества Псковского театра драмы с одним из ведущих театральных художников России – Николаем Слободяником.

15 и 16 февраля, 18:00, малая сцена «Нави Волырк – капитанский сын» - поп-драма.

Заказ и бронирование билетов можно купить на сайте театра. Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут без антракта

Для зрителей 16+.