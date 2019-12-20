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Псковский театр драмы представляет афишу февраля

В феврале Псковский драмтеатр постарается закрепить дружбу с новогодними зрителями, предлагая в своей афише лучшие спектакли репертуара.

Даже если мы дождемся зимы под ее занавес и дорвемся до ее традиционных забав - катков, горок и лыж, не стоит забывать и про «здоровый дух», тем более что в февральской афише «душеполезных» спектаклей достаточно - 22 постановки, в их числе две премьеры.

Первая премьера - спектакль «Нави Волырк, капитанский сын» - состоится 15,16 и 26 февраля.

Совсем не случайно Псковский театр взял для постановки не исполнявшуюся пьесу известного современного драматурга Олега Михайлова под длинным и интригующим названием «Нави Волырк — капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу». В сюжете о великом русском баснописце лихо переплетаются исторические факты с вымыслом, сатира с исповедальностью, а комедия с драмой. Да и как иначе, если главный герой — один из лучших мастеров аллегории и иносказания, оставивший после себя кучу загадок и легенд?

Спектакль поставила молодой петербургский режиссер Елена Павлова, которая в июне прошлого года уже представила эскиз этой постановки на суд псковский зрителей. Премьера станет бенефисом заслуженного артиста России Сергея Попкова, одного из ведущих артистов нашей труппы, отмечающего в феврале свой юбилей. Сергей Владимирович и воплотит на сцене Ивана Андреевича Крылова.

Вторая премьера месяца ждет зрителей 23 февраля, в День защитника Отечества. Мужской фольклорный ансамбль «Будимир» был высоко оценен театралами на декабрьской премьере православного спектакля в постановке Дмитрия Месхиева «Голоса православного Пскова».

На этот раз ансамбль даст свой первый сольный концерт на большой сцене Псковского театра драмы. Солисты - Максим Плеханов, Виталий Кобец, Анатолий Митюк – исполнят русские и казачьи походные песни, а также композиции на военную тему.

Откроет февральский театральный календарь чеховская тема. К 160-летию Антона Павловича, которое отмечается в январе наступившего года, поклонники таланта писателя смогут посмотреть спектакль «Ионыч» (12+) в трактовке режиссера Василия Сенина. 4 и 29 февраля театр вернется к показам рок-спектакля «Каштанка» в постановке известной российской актрисы Юлии Пересильд. В этом году спектакль пройдет в обновленном составе: впервые роль Кота сыграет молодой актер Лев Орешкин.

Любители ранних комических водевилей А.П. Чехова не пропустят 20 февраля «одну только малодушную психиатрию и больше ничего», а именно спектакль «Позвольте вам выйти вон!» режиссера Александра Кладько.

Пушкинский театральный фестиваль в этом году меняет свои даты, о которых будет сообщено дополнительно, но бессмертные произведения поэта по-прежнему не сходят со сцены Пушкинского театра и зарабатывают неизменные аншлаги. Смотрите спектакли «Метель» 2 февраля и «Пиковую даму» 5 февраля и 1 марта.

Резонансный «Ревизор» (18+) Петра Шерешевского, номинированный в этом году в пяти номинациях на высшую театральную награду России – Национальную премию «Золотая Маска», состоится 8 февраля.

Классические сюжеты, не потерявшие своей актуальности и в наши дни, зрители найдут в трагедии Шекспира о «коварстве и любви» «Отелло» 21 февраля и в комедии о мучительном выборе между любовью и карьерой «Таланты и поклонники» (28 февраля).

24 февраля тему нелюбви и одиночества человека затронет спектакль-комикс «Гробница малыша Тутанхамона». Прошлогодняя премьера Псковского театра стала первой постановкой пьесы американского драматурга Оливии Дюфо не только в России, но и в Европе.

О невозможности достижения идеального результата, о человеческих фобиях и их преодолении расскажет недавняя премьера нынешнего театрального сезона, генеративная опера Сергея Чехова «7САМУРАЕВ» (7 февраля).

Отдохнуть и от души посмеяться на таких ярких комедийных спектаклях, как «P.E.P.L.I.C.A.», «Соседи» и «Очень громкая премьера», приглашаем, соответственно, 6, 19 и 22 февраля.

Маленьких зрителей ждем на детских постановках «Год жирафа»1,15 и 16 февраля и «Я сделал крылья и летал» 1 марта.

Напоминаем о театральной акции, согласно которой заблаговременная покупка билета на спектакли Псковского театра драмы, идущие на большой сцене в феврале, обойдется в 50% от стоимости.

Итак, до 31 января включительно можно купить в кассе театра билеты по акции на следующие спектакли:

4 и 29 февраля – «Каштанка»,

8 февраля – «Ревизор»,

19 февраля - «Соседи»,

21 февраля – «Отелло»,

22 февраля – «Очень громкая премьера»,

28 февраля – «Таланты и поклонники».

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.