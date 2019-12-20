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Сцена / Спектакли

В Пскове Имперский Русский балет покажет «Щелкунчика» дважды

13.01.2020 13:10|ПсковКомментариев: 0

Замечательное событие ожидает псковичей на этой неделе - накануне Крещенского праздника в Псков снова приезжает Имперский русский балет, руководителем которого является заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД. 

В БКЗ Псковской областной филармонии прославленный коллектив покажет легендарный балет дважды: в пятницу, 17 января, в 19.00 и в субботу, 18 января, в 15.00.

В связи с этим администрация филармонии просит зрителей внимательно отнестись к информации в билетах и не перепутать время показов.

Зрители увидят знаменитый балет «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» — рождественскую историю на гениальную музыку Петра Ильича Чайковского. Рассказ о том, как маленькая девочка превратила уродливую куклу в красивого принца, нравится не только детям, но и взрослым. Главное, что в финале добро побеждает зло.

Сам Гедиминас Таранда в интервью Российской газете» назвал «Щелкунчик» своим любимым спектаклем: «Елки посередине, как принято, у нас нет. А стоит старый волшебный шкаф, в котором что-то происходит. Наш Дроссельмейер не злодей, не одноглазый, не хромой, не чернокожий... Его роль исполняет мой брат Витаутас. 

«Дети - главное действующее лицо, - также отметил художественный руководитель Имперского Русского балета, - но это не "утренник". Вы будете хохотать, глядя на наших мышей и крыс, улыбаться, когда увидите четырехлетних ангелов с крылышками. Нам очень важно, чтобы в спектакле была непосредственность. Сегодня часто бывает: придешь в театр, смотришь - вроде шикарный спектакль, потрясающие декорации, танцуют здорово, но чего-то не хватает - куража, какого-то аромата. На наших спектаклях и взрослые, и дети получают удовольствие. В финале "Щелкунчика" у нас ностальгия: старинная французская карусель, она кружится, взлетает вверх… Гаснет свет, и Дроссельмейер смотрит - за окном - на Машу, которая видит сон. Это прощание с детством, со сладкими снами. Каждый раз смотрю - и катится слеза», - заключил Гедиминас Таранда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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