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Сцена / Спектакли

Гедиминас Таранда пообещал псковичам привозить новые балеты каждые полгода

17.01.2020 19:53|ПсковКомментариев: 0

В БКЗ Псковской филармонии начался показ балета «Щелкунчик» в исполнении Имперского русского балета и Губернаторского симфонического оркестра, которым руководит Николай Хондзинский.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, зрителей приветствовал руководитель Имперского русского балета, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда.

«Мы приезжаем в Псков, как домой, - сказал он. - Нас встречают фермерскими блоками, уткой. Это очень приятно. Мы не можем приезжать без подарка и каждые полгода будем привозить новый спектакль».

Гедиминас Таранда также поздравил псковичей со всеми зимними праздниками. «Мне очень приятно делать искусство с вашими замечательными музыкантами, - подчеркнул руководитель Имперского балета. - Они репетируют с утра до вечера и с вечера до утра».

Он также напомнил, что в балетной постановке примут участие юные псковичи - артисты школы классического балета «Щелкунчик». По словам Гедиминаса Таранды, ребята уже выступали с труппой Имперского балета два года назад в рамках проекта «Команды 2018». «Сейчас они уже выросли и из маленьких ангелочков перешли в солдаты. Так мы зарождаем традицию любви к классической музыке», - добавил он.

Напоследок Гедиминас Таранда пожелал псковичам семейного счастья: «чтобы женщины называли нас, мужчин, "свет очей моих", а вам, женщинам, чтобы отвечали "душа моя, куда же я еще мог прийти"». Также он пообещал привозить в псковский регион балеты каждые полгода.

Теги: #балет #оркестр
Источник: Псковская Лента Новостей
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