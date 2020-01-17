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Режиссер Елена Павлова: «Нави Волырк...» - это межвременное пространство, а не классический или современный спектакль

«Нави Волырк...» - это межвременное пространство, а не классический или современный спектакль, сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове режиссер спектакля Елена Павлова, рассказывая о предстоящей премьере Псковского драмтеатра.

Напомним, спектакль по пьесе Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын» состоится на Малой сцене Псковского драмтеатра 15 и 16 февраля. Главную роль исполнил один из ведущих артистов театра Сергей Попков, который 16 числа будет отмечать 60-летний юбилей.

Елена Павлова из Санкт-Петербурга, свой первый спектакль поставила в 2015 году. «Я горжусь, что работаю с Сергеем Владимировичем Попковым. С заслуженными артистами тяжелее работать, раньше я в основном работала с молодежью», - отметила она.

Полное название пьесы Олега Михайлова, по которой ставится спектакль - «Нави Волырк - капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу». Спектакль о загадочной русской душе, о горечи и умиротворении, с которыми, уходя, мы оглядываемся на прожитую жизнь, необычен: в чем-то сложен и загадочен, в чем-то ярок и эксцентричен, а в чем-то исповедален и прост, как просты бывают окончательные истины.

Говоря о том, почему ее заинтересовался именно пьеса о Крылове, Елена Павлова в одном из интервью, что «для театралов это очень близкое имя, ведь басни Ивана Андреевича до сих пор одни из самых выбираемых для чтения во время творческих испытаний. И потом в 2019 году Крылову исполнилось 250 лет».

«"Нави Волырк" - это межвременное пространство, а не современный спектакль или классика. Как можно сделать историю, которая произошл два века назад? Нас там не было. Там есть и 19-й, и 20-й, и 21-й век, и все это время вполне уживается вместе», - пояснила режиссер.

Также она поделилась с радиослушателями, что иногда очень скучает по хорошему языку. «Не хочу сказать, что мы разучились красиво говорить. Просто время меняется, оно идет в быстром темпоритме. Век назад все говорили одними фразами, сейчас другими. Но сейчас язык меняется намного быстрее, чем раньше в связи с большим информационным потоком. Сегодня любой может выложить видео на ютуб или записать подкаст «Вконтакте», при этом путая ударения, и все будут думать, что так и нужно», - поделилась Елена Павлова.

Работа над премьерой продолжается, и, по ее словам, «пока все кажется сложным». «И это абсолютно нормально, это самое интересное - что же мы тут наделали, что же мы такое наставили? Но премьера - это только начало жизни спектакля. Это лишь его рождение, а потом начинается игра», - заключила режиссер.