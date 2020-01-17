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Артист Сергей Попков о современном театре: Многие режиссеры самовыражаются, а не воздействуют на зрителя

Заслуженного артиста России Сергея Попкова «мало что задевает» из постановок современных театральных режиссеров. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мне нравятся и современные пьесы, если их нескучно смотреть, если они волнуют тебя. Меня волнуют театр Васильева, Эфроса, Товстоногова. А из того, что ставится современными режиссерами, меня пока мало что задевает. Я больше вижу, что люди через это самовыражаются, а не воздействуют на зрителя, не занимаются зрителем», - поделился Сергей Попков.

«Меня учили, что, выходя на сцену, ты играешь для зрителя, который пришел в театр в первый раз и ничего еще о театре не знает, поэтому каждый раз ставлю перед собой эту сверхзадачу - познакомить зрителя с театром. И вот представьте: он приходит в театр и видит современную ерунду на сцене - и все, больше он в этот театр не пойдет. Он его не задел, не оставил никакого впечатления внутри», - добавил Сергей Попков.

Также заслуженный артист России сравнил многие современные постановки с «разовым платочком - высморкался и выбросил». «И ничего в душе не происходит. А театр должен возвышать», - убежден он.

Напомним. 15 и 16 февраля на Малой сцене Псковского драмтеатре состоится премьера спектакля по пьесе Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын» в постановке молодого режиссера из Санкт-Петербурга Елены Павловой. Спектакль создан к 60-летнему юбилею Сергея Попкова, который он будет отмечать 16 числа. В спектакле артист сыграет главную роль, это будет его актерский бенефис.