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Сцена / Спектакли

«Село Степанчиково и его обитатели» - большая премьера марта в постановке Петра Шерешевского

27.01.2020 14:00|ПсковКомментариев: 0

20 и 21 марта в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина запланирована очередная премьера на большой сцене, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» создается по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского. Это раннее произведение Достоевского всегда было очень востребовано театром. В сентябре 1917 года в Московском Художественном театре вышел спектакль К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Роль Фомы Фомича Опискина, которого литературоведы называют «русским Тартюфом», в разные годы исполняли Иван Москвин, Алексей Грибов, Лев Дуров, Евгений Лебедев, Василий Бочкарев, Лев Борисов. В новом псковском спектакле эту роль сыграет заслуженный артист России Виктор Яковлев.

Проходимец Опискин полностью подчинил себе волю генеральши Крахоткиной и ее добродушного сына – полковника Ростанева. Считая Опискина великим человеком и едва ли не духовным учителем, одураченные им обитатели села Степанчиково готовы пойти на всё. Но сможет ли по требованию Фомы Фомича полковник Ростанев отказаться от своей страстной последней любви?

Над спектаклем работает режиссер из Петербурга, главный режиссер Камерного театра Малыщицкого Петр Шерешевский, хорошо известный псковской публике по нашумевшему «Ревизору», номинированному на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» как лучший спектакль России. «Ревизор» и сегодня, спустя полтора года после премьеры, остается одним из самых популярных спектаклей театра и продолжает собирать как восторженные, так и возмущенные отзывы.

Художник – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло.

В спектакле также заняты: народный артист России Юрий Новохижин, заслуженные артисты России Сергей Попков, Надежда Чепайкина, Галина Шукшанова, заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин, артисты Денис Кугай, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Ирина Смирнова, Ксения Соколова, Евгений Терских, Ксения Тишкова, Камиль Хардин, Дарья Чураева, артист Молодой студии театра Ислам Галиуллин.

Открыта предварительная продажа билетов в кассе театра, на сайте театра и в билетоматах Театрально-концертной дирекции. Стоимость билетов – от 200 до 900 рублей.

Заказ и бронирование здесь

Источник: Псковская Лента Новостей
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