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В феврале состоится премьера бенефисного спектакля Сергея Попкова «Нави Волырк, капитанский сын»

Говорят, если на сцену выпустить собаку или кошку, то они непременно переиграют любого актера. Только не в случае, когда на сцене Сергей Попков. Ничего удивительного – такова его актерская природа. В очередной раз можно убедиться в этом 15 и 16 февраля на премьере его бенефисного спектакля «Нави Волырк, капитанский сын».

Сергей Попков играет непростого человека Ивана Крылова и открывает нам ту сторону его тайной внутренней жизни, о которой мы, заучивая его басни, и не подозревали, те самые потемки, где скрывается природа его двойственной личности. В прошлом году мы увидели эскиз будущего спектакля и вновь поразились невероятному существованию актера на сцене, полному погружению в персонажа. Это выучка «старой психологической школы», когда актера видно, слышно и понятно, что он делает.

Сергей Попков с отличием окончил Саратовское театральное училище им. И.А. Слонова. С 1987 по 1998 годы работал в труппе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, но в непростые девяностые годы оставил театр и перешел на работу в Псковскую областную филармонию, стал мастером художественного слова.

Проявил себя и как режиссер, успешно поставив более десятка оригинальных чтецких программ и моноспектаклей. Гастролировал с сольными программами в Голландии, Латвии, в разных городах России (Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске), пропагандируя великое русское слово.

В 2008 году он возвращается на театральную сцену. Актер зрелый, опытный, он знает, как укрупнить образ, что подчеркнуть, а что припрятать, где блеснуть и когда уйти в тень, чтобы высветить партнера. Одним словом, профессионал высокого класса.

Артиста Сергея Попкова отличает своеобразный внутренний строй личности, особая нервная организация и утонченность духа. Его творческой манере присущи как филигранная шлифовка внешнего рисунка, так и внутренняя убедительность каждой сыгранной им роли. Роли последних сезонов: Рене в драме «Ветер шумит в тополях», Кулек в спектакле «Божьи коровки возвращаются на землю», граф Альмавива в комедии «Женитьба Фигаро», Эрнест Борисович в «Соседях», Билл в комедии «Клинический случай», Брабанцио в трагедии «Отелло», Ляпкин-Тяпкин в «Ревизоре», князь Дулебов в «Талантах и поклонниках», Туркин в «Ионыче», Виталий Аркадьевич в «Жанне» – полностью подтверждают его мастерство и профессионализм, сценическое обаяние и самобытность.

Профессиональная и общественная работа Сергея Владимировича не ограничивается рамками театра. Артист Сергей Попков – постоянный ведущий областных и городских праздников и других мероприятий. Его голос звучит на областном радио, в сольных поэтических программах.

Особое место в его творчестве занимает пушкинская тема: он и исполнитель роли Поэта, и непременный участник Всероссийских Пушкинских праздников поэзии, Пушкинских театральных фестивалей, его блистательные моноспектакли всегда вызывают живой отклик и благодарность зрителей.

Он создал свой театр – Театр творческой инициативы. Активно занимается педагогической деятельностью, обучая основам актерского мастерства и сценической речи не только своих студийцев, но и участников самодеятельных народных театров, сотрудничает с Псковским областным центром народного творчества, ведет практические занятия на творческих лабораториях и семинарах по театральному творчеству. В его студии за эти годы выучилось более 70-ти человек, некоторые из них поступили в театральные учебные заведения. На одном из занятий Сергея Попкова по сценической речи в 2014 году, осматривая здание театра после реставрации, присутствовал даже президент Путин.

Сергей Попков щедро делится своим актерским опытом и знаниями с молодыми актерами, поставил с ними спектакль «Как в баснях говорят» по произведениям Ивана Андреевича Крылова. Сейчас он мастер актерского курса РГИСИ, воспитывает новое поколение актеров, готовит смену.

Премьера «Нави Волырк, капитанский сын» 15 и 16 февраля. Заказ и бронирование билетов на сайте театра