Сцена / Спектакли

9 спектаклей по произведениям Антона Чехова было поставлено в Псковском драмтеатре

Сегодня, 29 января, исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Антона Павловича Чехова. В пресс-службе Псковского драмтеатра Псковской Ленте Новостей рассказали, какие пьесы Чехова ставились на псковской сцене.

Драматург Антон Павлович Чехов - нечастый гость на псковской афише: за всю 114-летнюю историю театра было поставлено всего 9 спектаклей по его произведениям. Три из них и сейчас в текущем репертуаре театра: «Ионыч» в поставке Василия Сенина (2015), «Позвольте вам выйти вон!» в постановке Александра Кладько (2017) и «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд (2018).

Самой известной стала первая постановка ранней пьесы А.Чехова на псковской сцене «Без названия» в 1957 году.

Пьеса, написанная А.Чеховым еще в студенческую пору и никак не названная (отсюда – «Без названия»), вобрала в себя сюжеты будущих драматургических произведений писателя. Пьеса не закончена, громоздка и многословна, в то же время не лишена тонкого психологизма, столкновения сложных характеров, с налетом мелодраматизма, - все это мало привлекало театры. Она была издана в 1920-х годах в виде архивных материалов. Псковский театр взял на себя смелость впервые в России поставить эту пьесу. Как это случилось?

Главный режиссер театра В.В.Истомин-Кастровский заинтересовался короткой заметкой о постановке во Франции спектакля «Этот безумец Платонов», опубликованной в первом номере журнала «Иностранная литература» в 1955 году. Псковский режиссер начал поиски этой пьесы, а когда нашел и прочитал, то взялся разрабатывать сценическую версию будущей постановки. Одновременно он отправил во Францию письмо руководителю Национального народного театра Жану Вилару, который ответил русскому коллеге и выслал фотографии своего спектакля.

К 50-летию смерти Чехова многие зарубежные театры обратились к его драматургии. В 1954 году приехал в Москву и Жан Вилар со своей постановкой «Этот безумец Платонов», в которой сам же исполнял главную роль.

Владимир Истомин-Кастровкий обратился с письмом к вдове А.П.Чехова, артистке МХАТа О.Л.Книппер-Чеховой: «…может быть Вы смогли бы сообщить нам как свои, так и Антона Павловича взгляды, мнения, соображения по поводу сценического решения этой пьесы? Как лучше озаглавить пьесу для афиши: «Без названия»? «Безотцовщина»? «О безвольном герое современности»? «Этот сумасшедший Платонов»?... может быть у Вас возникнет желание, как у лучшей исполнительницы женских чеховских ролей, высказать свои пожелания на решение женских образов в пьесе «Без названия».

Из переписки со знаменитой артисткой режиссер узнал, что Чехов взял фамилию Платонов, прочитав статью Добролюбова, где его внимание привлекла фраза: «Довольно платонической любви к родине, должен быть активно действующий герой».

Роль Платонова в псковском спектакле исполнил Юрий Пресняков. «Очень хорош созданный Ю.Пресняковым образ Платонова, - писала газета «Советская культура». – В Платонове – Преснякове явственно чувствуется обаяние даровитой натуры, недюжинные способности, несмиряющийся бунтующий разум…» Отмечалась работа В.Лукина, исполнившего роль Войницева: «В актерской природе В.Лукина есть чеховское начало. В нем чувствуется…непрерывность внутренней жизни героя, мягкость и изящество линий.». Впрочем, в целом спектакль был оценен в центральной прессе как неудачный из-за отсутствия единой режиссерской концепции. Тем не менее, именно псковская постановка дала сценическую жизнь самой загадочной чеховской пьесе.

Дважды псковские режиссеры обращались к пьесе «Дядя Ваня»: Яков Киржнер в 1958 году и Валерий Бухарин в 1981 году. О постановке 1958 года никаких материалов не сохранилось.

Три чеховских спектакля в разные годы на псковской сцене поставил Вадим Радун: «Чайка» в 1992 году, сыгранная в Москве на сцене МХАТ им. М.Горького, «Вишневый сад» в 2007 году и к 150-летию А.Чехова «Юбилей», в который вошли водевили «Медведь», «Предложение», «Лебединая песня».

Антон Павлович Чехов является великим русским писателем и драматургом, чьи произведения вошли в мировую классику. Вот уже более века его пьесы ставятся в разных театрах мира. Чехов наряду с Шекспиром и Диккенсом входит в тройку самых экранизируемых драматургов в мире.