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Псковский театр кукол покажет музыкальный спектакль «Карнавал животных»

Псковский театр кукол покажет музыкальный спектакль по одноименной сюите Камиля Сен-Санса «Карнавал животных».

«Совершенно феерические декорации, невероятные перевоплощения в сочетании с музыкой Сен-Санса увлекательны для любого зрителя. Возраст значения не имеет», - сообщили Псковской Ленте Новостей в Театре кукол.

«Карнавал животных» был написан Сен-Сансом в феврале 1886 года во время отдыха в Австрии. Композитор задумал эту музыку как сюрприз для концерта, который виолончелист Шарль Лебук должен был дать на праздник «Жирного вторника».

Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. Все известные исполнения «Карнавала животных», состоявшиеся до 1921 года (время смерти композитора), проходили в частных домах и салонах. Так, месяц спустя после премьеры, 2 апреля 1886 года, сочинение было исполнено в доме Полины Виардо в присутствии Ференца Листа.

«Карнавал животных» наполнен юмором, иногда переходящим в сатиру: в нём пародируются известные музыкальные произведения (в виде стилизаций и даже точных цитат), высмеиваются человеческие пороки. Музыкальными средствами имитируются голоса животных, течение воды и т.п.

Театр кукол даёт спектакль «Карнавал животных» сегодня, 30 января, в 18.00 (цена билета 180 рублей) и в субботу, 1 февраля, в 12.00 (цена билета 250 рублей).