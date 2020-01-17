Сцена / Спектакли

Сегодня можно успеть приобрести билеты за полцены на февральские спектакли Псковского драмтеатра

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина напоминает, что сегодня, 31 января, еще можно успеть приобрести билеты на спектакли февральского репертуара со скидкой 50%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, скидки действуют на следующие постановки, идущие на большой сцене в феврале:

4 и 29 февраля – «Каштанка»,

8 февраля – «Ревизор»,

19 февраля - «Соседи»,

21 февраля – «Отелло»,

22 февраля – «Очень громкая премьера»,

28 февраля – «Таланты и поклонники».

Напомним, что этим летом Псковский театр драмы ввел новые правила продажи билетов на спектакли, которые позволят зрителям не только заранее планировать посещение спектаклей, но и существенно сэкономить при этом. Так, если позаботиться о покупке билета за месяц до спектакля, то можно приобрести его со скидкой 50%.

Для этого нужно купить билет в кассе театра заранее – до первого числа месяца, в котором назначен к показу спектакль. Начиная с первого числа, билеты на все спектакли текущего месяца будут продаваться без скидок. Зато можно будет приобрести льготные билеты на следующий месяц.

Правило распространяется на спектакли, идущие на Большой сцене, и только на покупку в кассе театра. На гастрольные спектакли акция не распространяется.

Онлайн-продажа билетов и продажа билетов в билетоматах осуществляется, как и ранее, за полную стоимость.

Касса работает в здании театра по адресу: ул. Пушкина, д.13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00). Телефон: (8112) 72-80-22.