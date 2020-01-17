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«Село Степанчиково и его обитатели» - Псковский театр встречает весну большой премьерой

Март уже не за горами, и самое время планировать свои выходные. Как насчет театра?

Грядущую весну (есть слабая надежда, что она не заставит себя долго ждать) в нашем театре открывают Пушкин, Гоголь, Чехов, Крылов, Достоевский, Островский, Цветаева, которые сегодня на сцене звучат по-современному остро и жизненно узнаваемо. Адресуем классику в новом прочтении всем тем, кто готов к сценическим экспериментам, нетривиальным постановкам, кто любит современный театр во всей многогранности его проявления.

1 марта театр приглашает зрителей на неизменно любимую зрителями «Пиковую даму», 3 марта состоится «Театральный урок» - литературно-музыкальная композиция по творчеству А.С. Пушкина «И обо мне вспомянет» в исполнении студентов РГИСИ под руководством заслуженного артиста России Сергея Попкова.

6 марта будет показана комедия «Ревизор», после чего творческая команда представит спектакль в Москве, на фестивале «Золотая Маска».

Напомним, что «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского выдвинут на целых пять номинаций высшей театральной премии страны, в том числе и как лучший спектакль года. И сегодня, спустя полтора года после премьеры, «Ревизор» остается одной из самых популярных постановок театра и продолжает собирать как восторженные, так и возмущенные отзывы.

Было бы удобно, но нет: универсальных подарков на 8 марта не бывает.

Все женщины разные, и хорошо, что впечатления – беспроигрышный вариант. Особенно в тех случаях, когда мужчины выберут в качестве подарка билеты на такие современные комедии, как «R.E.P.L.I.C.A» 5 марта и «Соседи» 7 марта. Ах, уже смотрели? Тогда концерт «Случайный вальс» мужского вокального трио «Будимир» 7 марта! Порадует любую женщину – маму, сестру, бабушку, дочь, подругу или любимую. Молодые артисты, влюбленные в русскую народную песню, не оставят равнодушным ни одно женское сердце.

В сам Международный женский день вновь закружит в вихре уходящей зимы романтическая пушкинская «Метель». Чтобы эту постановку увидело как можно больше желающих, в праздничный день пройдут два показа – в 16.00 и 19.00.

9 марта продлит очарование праздником иронично –мудрый и грустно-смешной спектакль «Ионыч» по одноименному рассказу А. П. Чехова. Коктейль же из нескольких чеховских водевилей – «Позвольте вам выйти вон!» - предлагается посмотреть 22 марта.

13 марта на малой сцене пройдет февральская премьера сезона – постановка молодого режиссера Елены Павловой «Нави Волырк, капитанский сын» об удивительных фактах и загадках жизни и личности Ивана Андреевича Крылова. В главной роли – заслуженный артист России Сергей Попков.

14 марта актриса Нина Семенова и Аркадий Галковский сыграют в музыкально-поэтическом спектакле «Цветаева и саксофон» и погрузят зрителей в атмосферу страстей и неуемного поэтического духа одного из самых трагических русских поэтов XX века – Марины Цветаевой.

20, 21, 28 марта на большой сцене режиссер Петр Шерешевский представит свой новый спектакль «Село Степанчиково и его обитатели», созданный по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского.

Главный герой спектакля - многоликий, пустословный проходимец Фома Опискин, возомнивший себя вершителем судеб. Фома - это уже не только отдельный человек, а целое явление, которое не теряет, к сожалению, актуальности. Оно страшным образом проникло в сердца многих наших современников и превратилось в духовную болезнь XXI века.

29 марта завершит репертуар марта один из лучших спектаклей театра – комедия по пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники».

Обращаем ваше внимание на постановки для самых маленьких зрителей, которые будут интересны и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам: 1 и 22 марта - «Я сделал крылья и летал»; 28 марта – «Год Жирафа».

В театре действует акция, согласно которой заблаговременная покупка билета на спектакли Псковского театра драмы, идущие на большой сцене в следующем месяце, вам обойдется в 50% от стоимости.

Итак, до 29 февраля включительно вы можете купить в кассе театра билеты по акции на следующие спектакли: