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Сцена / Спектакли

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» в апреле приедет на гастроли в Псков

14.02.2020 14:20|ПсковКомментариев: 0

В апреле Псков ожидает яркое культурное событие. На гастроли с тремя спектаклями своего репертуара к нам приезжает один из ведущих театральных коллективов России - театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, это первые псковские гастроли за всю историю «Ульгэра», занимающего передовые позиции в отечественном искусстве театра кукол, расширяющего рамки его сценической выразительности, тонко и умно работающего с бурятской культурной традицией. И не только: в репертуаре «Ульгэра» есть и Пушкин, и Роберт Рождественский, и Сергей Козлов, и «Повесть о Петре и Февронии Муромских», и даже ненецкие сказания. Художественный руководитель театра – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Эрдэни Жалцанов.

Театр «Ульгэр» был основан в 1967 году. Словом «ульгэр» у бурят называют национальный героический эпос. Театр активно работает для детской и взрослой публики, создает спектакли для семейного просмотра. Труппа театра неоднократно показывала свое мастерство на различных театральных фестивалях, завоевывая признание зрителей, дипломы, награды, с успехом гастролировала в Москве, Петербурге, за рубежом. Начиная с 2006 года, «Ульгэр» многократно становился номинантом и лауреатом Национальной театральной премии России «Золотая маска».

«Ульгэр» является организатором Международного фестиваля театра кукол «Путь кочевника».

Нынешний костяк труппы театра – две национальные студии, обе обучались в петербургском РГИСИ (бывший ЛГИТМиК, СПбГАТИ). В 2002 году Сергей Черкасский выпустил бурятскую студию, а в 2015 году Яна Тумина выпустила монгольскую студию, также в основном вошедшую в труппу «Ульгэра». Таким образом труппа состоит из мастеров разного возраста, в том числе – молодых актеров и актрис.

Гастроли театра кукол «Ульгэр» в Пскове пройдут в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На сцене Псковского драмтеатра будут показаны три лучшие постановки театра: «Ульгэр-шоу» - концертно-кукольное представление для всей семьи, эпическая драма Поющая стрела» -   номинированная на Национальную театральную премию «Золотая маска» в 2006 году в пяти номинациях.  А также спектакль «…И звали его Домино», номинант на «Золотую маску» этого года.

Программа гастролей театра кукол «Ульгэр»

10 апреля, пятница 19:00 - «Поющая стрела» (малая сцена)

11 апреля, суббота 11:00, 13:00 - «Ульгэр-шоу» (большая сцена)

12 апреля, воскресенье 11:00 - «Ульгэр-шоу» (малая сцена)                             

12 апреля, воскресенье 19:00 - «…И звали его Домино» (большая сцена)

13 апреля, понедельник 11:00, 13:00 - «Ульгэр-шоу» (малая сцена)

13 апреля, понедельник 19:00 - «…И звали его Домино» (большая сцена)

Билеты на спектакли уже в продаже на сайте театра http://drampush.ru/afisha

Источник: Псковская Лента Новостей
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