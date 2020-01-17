Премудростям мастерства артиста-кукольника смогут научиться 21 февраля юные псковичи и их родители

21 февраля в 12.30 в Псковском областном театре кукол состоится спектакль «Как стать артистом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, постановка главного режиссера Александра Заболотного будет показана по просьбам зрителей, жаждущих пообщаться с настоящими театральными куклами и узнать о них побольше.
Веселый учитель научит ребят и их родителей премудростям нелегкого мастерства артиста-кукольника, а ваши домашние праздники смогут превратиться в самые настоящие спектакли.
Продолжительность спектакля - 45 минут без антракта.
Спектакль предназначен для детей от 4 лет.