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Премудростям мастерства артиста-кукольника смогут научиться 21 февраля юные псковичи и их родители

21 февраля в 12.30 в Псковском областном театре кукол состоится спектакль «Как стать артистом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, постановка главного режиссера Александра Заболотного будет показана по просьбам зрителей, жаждущих пообщаться с настоящими театральными куклами и узнать о них побольше.

А знаете ли вы, что волшебники существуют? Да-да, не удивляйтесь - самые настоящие волшебники! В их умелых руках обыкновенная перчатка превращается в смешного человечка, а платок в русскую красавицу. Но самое главное, что такими же волшебниками можете стать и вы. Как? Да очень просто! Достаточно прийти на спектакль «Как стать артистом».

Веселый учитель научит ребят и их родителей премудростям нелегкого мастерства артиста-кукольника, а ваши домашние праздники смогут превратиться в самые настоящие спектакли.

Продолжительность спектакля - 45 минут без антракта.

Спектакль предназначен для детей от 4 лет.