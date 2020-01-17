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Сцена / Спектакли

Опубликована афиша спектаклей Псковского театра драмы в праздничные дни

21.02.2020 15:35|ПсковКомментариев: 0

День защитника Отечества и Международный женский день находятся в такой приятной близости друг к другу, что оба стали поводами в очередной раз выразить свое уважение и любовь представителям противоположных полов.

Псковский театр драмы предлагает не ограничиваться стандартными наборами, а преподнести близкому человеку в качестве подарка билет на спектакль и провести незабываемый вечер.

Замечательным подарком для мужчин станет солдатская история «Отелло» 21 февраля (начало в 19.00) или оглушительная комедия «Очень громкая премьера» 22 февраля (начало в 18.00).

Прекрасную половину человечества предлагаем порадовать билетами на комедию «Ревизор» 6 марта (начало в 19.00); концерт «Случайный вальс» мужского ансамбля «Будимир» 7 марта (начало в 16.00) или веселый трогательный спектакль «Соседи» (начало в 19.00).

В разгар праздника, 8 марта, милых дам и их заботливых спутников ждут два показа пушкинской «Метели» (в 16.00 и 19.00).
В праздничный понедельник, 9 марта, приглашаем посмотреть спектакль «Ионыч» (нач. в 18.00).

Напоминаем о нашей театральной акции: до конца февраля вы можете приобрести в кассе театра билеты на спектакли марта, идущие на большой сцене, за половину их стоимости.

Акция распространяется на следующие постановки : 6 марта - «Ревизор», 7 марта - «Соседи» и 29 марта - «Таланты и поклонники»

«Дарите эмоции. Создавайте праздники для тех, кого вы любите. Ходите в театр чаще с любимыми», - рекомендуют в театре. 

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

Источник: Псковская Лента Новостей
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