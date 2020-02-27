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Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям

С 10 по 13 апреля в Псков на гастроли приезжает один из ведущих театральных коллективов России – Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» из Улан-Удэ.

12 и 13 апреля на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина будет показан спектакль «…И звали его Домино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

История о черно-буром лисе по прозвищу Домино поставлена по повести канадского писателя Сетон-Томпсона, наполненная веселыми, грустными, добрыми и трагическими моментами. Актеры театра кукол поведают зрителю о становлении молодого лиса, который превращается в умного и хитрого зверя, и о людях, которые бывают хуже диких животных.

Здесь нет кукол в привычном понимании, но есть удивительная и завораживающая работа актеров с предметами. Спектакль ищет новую форму выражения и находится на пересечении театра кукол и музыкально-драматического театра. В спектакле звучит речь на русском, монгольском, бурятском и английском языках.

«В этом спектакле есть счастливая деревня, счастливые люди. И на наших глазах это счастье начинает разрушаться в тот момент, когда нарушается гармония, когда мальчишка Бентон по глупости разрушает семью лис. Этой жестокостью был создан монстр – Домино превращается в миф. Из черно-бурого лисенка он становится почти мистической силой. Через пережитую боль душа и интеллект Домино приближаются к человеческим. Поэтому мы решили не изображать лиса куклой. Потому что не рассказать силу страдания животного, не приблизив ее к человеческой. Зрителю было бы сложно сопереживать.

Второй акт спектакля посвящен собаке Гекле, несмотря на то что это отрицательный персонаж. И здесь снова про баланс: если мы сострадаем лису, почему мы не сострадаем этому животному? Это история обманутого или разоренного самолюбия. Она – лучшая собака. А на наших глазах разрушается всё, чего она достигла. Воспринимать Геклу просто как злодейку нам показалось неправильным. За что мы должны ее не любить? За то, что она идет по следу Домино? Но это ее природа. Эта полемика расширяет круг зрителей спектакля и делает его не совсем детским…

Это труппа кукольного театра, которая двигается, поет, танцует и существует драматически… И это месседж зрителю, который от театра кукол ждет только куклу. А мы показываем, что куклой может стать свет, стакан, бутылка, а не только предмет, у которого есть ручки и ножки». (Яна Тумина, режиссер спектакля).

«…И звали его Домино» − редкий спектакль, который можно с полным правом назвать постановкой для семейного просмотра. Кроме того, этот спектакль сложно отнести к какому-то одному жанру: драматический, музыкальный, танцевальный, кукольный или театр предмета. Искренний и простой, он разговаривает со своим зрителем на важные и серьезные темы − о добре и зле, жизни и смерти, предательстве и дружбе. Что может быть проще? Авторам удалось найти язык, не только понятный, но и интересный как детям, так и взрослым. Это не детский спектакль, в который добавили шутки для взрослых, чтобы родители не заскучали. Авторы говорят на универсальном языке эмоций». (Татьяна Круковская, театральный критик)

В нынешнем году спектакль «…И звали его Домино» номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» в трех номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера в театре кукол» (Яна Тумина, Александр Балсанов), «Лучшая работа художника в театре кукол» (Яна Тумина, Александр Балсанов). В прошлом году спектакль стал одним из победителей Всероссийского фестиваля-смотра «Артмиграция – детям».

Режиссер Яна Тумина в течение двенадцати лет была актрисой, соавтором и режиссером Инженерного театра «АХЕ». Спектакли Яны Туминой не раз становились номинантами и лауреатами престижных театральных премий: «Золотая маска», «Золотой софит», премии Эдинбургского фестиваля, Гран-при французского театрального фестиваля «Мимос» и др.

Напомним, гастроли театра кукол «Ульгэр» в Пскове пройдут с 10 по 13 апреля в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На сцене Псковского драмтеатра будут также показаны концертно-кукольное представление для всей семьи «Ульгэр-шоу» и эпическая драма «Поющая стрела», номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» 2006 года в пяти номинациях и лауреат премии одновременно в двух номинациях («Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая мужская роль в театре кукол» (Жаргал Лодоев, заслуженный артист Республики Бурятия).

«…И звали его Домино» 12,13 апреля, Большая сцена, начало в 19.00.

Постановка, инсценировка, сценография: Яна Тумина и Александр Балсанов

Продолжительность: 1 час 40 минут с одним антрактом 12+

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