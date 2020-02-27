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Сцена / Спектакли

Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене

02.03.2020 13:29|ПсковКомментариев: 0

Гастроли Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» пройдут в Пскове с 10 по 13 апреля в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Один из ведущих театральных коллективов России покажет в Псковском драмтеатре три спектакля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, откроет гастроли эпическая драма «Поющая стрела», которая в 2006 году стала номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска» в пяти номинациях и лауреатом премии одновременно в двух номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучшая мужская роль в театре кукол» (Жаргал Лодоев, заслуженный артист Республики Бурятия).

Бурят-монгольское племя процветает под покровительством мудрого Мээл-батора. Размеренная жизнь течет среди широкой степи до встречи с антиподом главного героя. Молодой, хитрый и жестокий Ээлен-батор привел в действие коварный план: истребил воинов Мээл-батора и увел в рабство женщин и детей. Поможет ли смекалка старого воина вернуть народ на родные земли? Чем закончится эта история?

Автор спектакля режиссер Эрдэни Жалцанов создал его на основе бурятских народных сказаний. Действие разворачивается на спине лошади с двумя головами. Главный художник театра Ольга Акимова сделала колоритных кукол, напоминающих героев картин бурятского художника Цырен-Намжил Очирова. Зрители слышат степные мелодии, звучные бурятские песни и диалоги, полные острого юмора.

«Идея спектакля возникла неслучайно. В конце 1980-х – начале 90-х годов я познакомился впервые с картинами самобытного бурятского художника Цырен-Намжил Очирова. Еще при жизни его творчество не было оценено на должном уровне. В картинах художника быт кочевников-бурят показан в необычном для искушенного глаза ракурсе. Люди, животные, окружающий их мир, живут в своей естественной среде. И немаловажный аспект художника – его отношение к той жизни, к своим героям. Любая картина пронизана юмором и самоиронией самих героев. И мне показалось, что естественным продолжением его творчества, жизни его героев, станет эпическая драма в куклах. Спектакль “Поющая стрела” дань памяти этому замечательному Художнику», - рассказал режиссер спектакля Эрдэни Жалцанов.

«Наиболее удачными, запоминающимися оказываются именно комические по форме и содержанию образы (гонец-растяпа, охотник-шутник) и эпизоды. Невозможно забыть сцену “скачки по ночной степи”: истинно кукольный юмор! В зеленоватом “лунном” свете ошалело мотается лошадиная морда с выпученными глазами, на спине скакуна прыгает-трясется гонец, выныривая то справа, то слева, то впереди лошади. Внезапная остановка: “Дорогу забыл!”, секундная “попытка вспомнить”, разудалый взмах кукольной руки — скачка в неизвестном направлении тут же продолжается…» (Анна Константинова, «Петербургский театральный журнал»)

Напомним, гастроли театра кукол «Ульгэр» в Пскове пройдут с 10 по 13 апреля в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На сцене Псковского драмтеатра будут также показаны концертно-кукольное представление для всей семьи «Ульгэр-шоу» и спектакль «…И звали его Домино», номинант на «Золотую маску» 2020 года.

10 апреля «Поющая стрела». Малая сцена, нач. в 19.00.
Режиссер-постановщик – Эрдэни Жалцанов

Художник-постановщик – Ольга Акимова

В спектакле заняты: Жаргал Лодоев, Дымбрыл Улзутуев, Даши Рабданов, Золжаргал Булган, Буд Анхаабатар

Продолжительность: 1 час без антракта

12+

Билеты здесь

Источник: Псковская Лента Новостей
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