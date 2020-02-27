Сцена / Спектакли

Псковский драматический театр приглашает на спектакли в праздничные дни

Большинство зрителей театра - это, как известно, женщины. А потому билет в театр - отличный подарок на 8 Марта. Специально для женщин Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина в предпраздничные и праздничные дни сыграет ряд ярких незабываемых спектаклей:

5 марта в 19.00 на малой сцене - фантастическая комедия «R.E.P.L.I.C.A». Темы любви, поиска идеального спутника или спутницы жизни, одиночества и стремления его преодолеть остаются актуальными во все эпохи, вне зависимости от уровня развития технической мысли. А лихо закрученный сюжет пьесы будет держать вас в напряжении до самого финала.

6 марта в 19.00 на Большой сцене - фантазия в двух действиях на тему комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Пропустить такой спектакль, тем кто его не смотрел, нельзя. Режиссер Петр Шерешевский, сохраняя дух, а не букву Гоголя, рассказывает историю о сегодняшнем дне. Спектакль «Ревизор» получил пять номинаций на «Золотую маску» по итогам 2019 года. Постановка номинирована как лучший спектакль, также есть несколько авторских номинаций: лучшая работа режиссера - Петр Шерешевский, лучшая мужская роль - Евгений Терский, лучшая женская роль второго плана - Дарья Чураева, лучшая мужская роль второго плана - Виктор Яковлев. Уже совсем скоро, 24 и 25 марта, спектакль «Ревизор» предстанет на суд зрителей и жюри «Золотой маски» в Москве.

7 марта в 18.00 на большой сцене – лирическая комедия с преувеличениями «Соседи», переносящая зрителей в старые добрые 70-е годы. Это светлая и добрая история, где есть много юмора, вдохновенная игра актеров и любимые всеми песни. Билетов осталось совсем чуть-чуть, поторопитесь.

8 марта в 16.00 и 19.00 на малой сцене – романтическая и волшебная «Метель» по повести А. С. Пушкина. Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров – все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить.

И завершит праздничные вечера 9 марта в 18.00 на малой сцене спектакль по одноименному рассказу А. П. Чехова «Ионыч». Псковская постановка по известнейшему рассказу из школьной программы, по мнению театральных критиков, вселяет в зрителей чувства надежды и душевной силы.

Афиша и билеты здесь