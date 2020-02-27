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В Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо»

В рамках проекта «Лучшие спектакли России в Пскове» в Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо». Захватывающая документальная пьеса Евгения Казачкова родилась из продолжительного интервью с IT-предпринимателем Давидом Яном - основателем ABBYY, разработчиком электронных словарей Lingvo и зачинщиком первых отечественных флешмобов. «Топливо» - редкий пример отечественного спектакля о карьере и поиске пути.

Главный герой потратил много лет, чтобы стать ученым-физиком, но в итоге занялся совершенно другими вещами. Спектакль Семена Александровского с виртуозным Максимом Фоминым в главной и единственной роли - по форме что-то среднее между лекцией и стендап-комедией.

В 2017 году за постановку «Топлива» Семен Александровский был удостоен Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» как лучший режиссер. Спектакль объездил с гастролями многие города, а в Москве и Петербурге остается аншлаговым хитом.

Документальный текст открывает театру возможность сфокусироваться на внутреннем мире человека, на драматургии его жизни. Герой спектакля рассказывает о поступлении на физтех, об авантюре с первым электронным словарем, о том, как жизнь профессиональная запараллелилась с личной. На выходе получается история о поиске смысла жизни, о жажде бессмертия, о том, как изменить мир к лучшему. Спектакль стилизован под знаменитый проект TED Talks, в рамках которого с лекциями выступают самые успешные ученые планеты.

«Это один из редких спектаклей, где на первый план выходит увлекательная история, а не мастерство артиста или оригинальное мышление режиссера (хотя в «Топливе» имеет место и то, и другое)»,- написал Антон Хитров из газеты «Ведомости».

Автор пьесы – Евгений Казачков

Режиссер – Семен Александровский

Актер – Максим Фомин

Спектакль идет 1 час 15 минут без антракта, 9 апреля, 19:00, большая сцена.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.