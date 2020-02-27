Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
7САМУРАЕВ: Предчувствие беды
Все на «Чиполлино»!
Старые Новые Песни - 2
«Идеальный свидетель». 2 января
Песнопения христианского мира
Чехов в «Деле Луначарского»
Новогодняя афиша
ещё Спектакли 27.02.2020 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям 10.03.2020 10:540 В Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо» 04.03.2020 16:160 Псковский драматический театр приглашает на спектакли в праздничные дни 02.03.2020 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 27.02.2020 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям 21.02.2020 15:350 Опубликована афиша спектаклей Псковского театра драмы в праздничные дни
Сцена / Спектакли

В Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо»

10.03.2020 10:54|ПсковКомментариев: 0

В рамках проекта «Лучшие спектакли России в Пскове» в Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо». Захватывающая документальная пьеса Евгения Казачкова родилась из продолжительного интервью с IT-предпринимателем Давидом Яном - основателем ABBYY, разработчиком электронных словарей Lingvo и зачинщиком первых отечественных флешмобов. «Топливо» - редкий пример отечественного спектакля о карьере и поиске пути.

Главный герой потратил много лет, чтобы стать ученым-физиком, но в итоге занялся совершенно другими вещами. Спектакль Семена Александровского с виртуозным Максимом Фоминым в главной и единственной роли - по форме что-то среднее между лекцией и стендап-комедией.

В 2017 году за постановку «Топлива» Семен Александровский был удостоен Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» как лучший режиссер. Спектакль объездил с гастролями многие города, а в Москве и Петербурге остается аншлаговым хитом.

Документальный текст открывает театру возможность сфокусироваться на внутреннем мире человека, на драматургии его жизни. Герой спектакля рассказывает о поступлении на физтех, об авантюре с первым электронным словарем, о том, как жизнь профессиональная запараллелилась с личной. На выходе получается история о поиске смысла жизни, о жажде бессмертия, о том, как изменить мир к лучшему. Спектакль стилизован под знаменитый проект TED Talks, в рамках которого с лекциями выступают самые успешные ученые планеты.

«Это один из редких спектаклей, где на первый план выходит увлекательная история, а не мастерство артиста или оригинальное мышление режиссера (хотя в «Топливе» имеет место и то, и другое)»,- написал Антон Хитров из газеты «Ведомости».

  • Автор пьесы – Евгений Казачков
  • Режиссер – Семен Александровский
  • Актер – Максим Фомин

Спектакль идет 1 час 15 минут без антракта, 9 апреля, 19:00, большая сцена. 

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
10.03.2020, 10:540 В Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо» 05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области 05.03.2020, 07:120 Уникальный документальный фильм к 75-летию Победы покажет областная киносеть 04.03.2020, 16:540 Предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» пройдет сегодня в кинотеатре «Победа»
04.03.2020, 16:160 Псковский драматический театр приглашает на спектакли в праздничные дни 04.03.2020, 15:030 Театрально-концертная дирекция приглашает на фотосъемки в особняке Лавриновского и театре драмы 04.03.2020, 13:320 Суздальский фестиваль анимационного кино вновь пройдет в Пскове 04.03.2020, 13:160 «Никто кроме нас!»: в галерее «Цех» открыта фотовыставка Александра Стройло памяти псковского спецназа и 6-й роты
02.03.2020, 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 28.02.2020, 17:031 Имперский Русский Балет представит в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану» 27.02.2020, 13:253 В залах псковского особняка Лавриновского прошла первая творческая фотосессия 27.02.2020, 12:280 Музыкальную сказку с песочной анимацией «Лебединое озеро» покажут на Фестивале русской музыки в Пскове
27.02.2020, 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям 26.02.2020, 16:290 Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России выступит на Фестивале русской музыки в Пскове 26.02.2020, 11:100 В Псковском драмтеатре покажут захватывающее музыкально-танцевальное путешествие «Ульгэр –шоу» 25.02.2020, 14:260 Легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля
25.02.2020, 12:500 Рязанский русский народный хор представит есенинскую программу на Фестивале русской музыки в Пскове 24.02.2020, 19:110 «Когда мы были на войне»: Ансамбль «Будимир» выступил в Псковском драмтеатре. ФОТО 22.02.2020, 11:211 Сегодня в Пскове выступит фолк-рок группа «Мельница» 22.02.2020, 10:510 В предощущении весны: Сметана и Рахманинов прозвучали в Псковской филармонии
21.02.2020, 17:203 В марте псковский спектакль «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву 21.02.2020, 16:247 Новое творческое пространство открывает Театрально-концертная дирекция в особняке Лавриновского 21.02.2020, 15:350 Опубликована афиша спектаклей Псковского театра драмы в праздничные дни 21.02.2020, 12:521 Синяя птица станет главным символом псковского Фестиваля русской музыки
21.02.2020, 11:320 Пять основных мероприятий пройдут в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове 21.02.2020, 11:270 В 2,5 раза увеличилось количество зрителей и почитателей Псковского симфонического оркестра 20.02.2020, 15:194 Зеркальный зверинец 20.02.2020, 12:041 Премудростям мастерства артиста-кукольника смогут научиться 21 февраля юные псковичи и их родители
19.02.2020, 11:400 Эксклюзивный показ фильма Ксавье Долана «Мамочка» состоится в Пскове 18.02.2020, 13:060 Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» будет активно формировать событийную повестку и развивать культурную жизнь региона 17.02.2020, 09:483 Тоталитарное село: режиссер Петр Шерешевский рассказал о новом спектакле на псковской сцене 14.02.2020, 14:200 Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» в апреле приедет на гастроли в Псков
14.02.2020, 09:102 Memento: испанский гений на псковской сцене 13.02.2020, 13:580 Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 18 по 25 марта 11.02.2020, 12:120 Выставка «Городская среда» откроется в галерее «Цех» 11.02.2020, 10:530 «Село Степанчиково и его обитатели» - Псковский театр встречает весну большой премьерой
10.02.2020, 15:120 В районных кинотеатрах пройдут спецпоказы отечественного фильма-участника Каннского кинофестиваля 10.02.2020, 13:581 «Мельница» выступит в Пскове 22 февраля 08.02.2020, 11:148 Ай да «Метель»! 07.02.2020, 13:541 Александринка готова к объединению с Псковским театром драмы
06.02.2020, 17:160 Псковичей приглашают на спектакль, посвященный Борису Пастернаку 05.02.2020, 14:180 Это спектакль не только про Крылова, но и про всех нас - Сергей Попков о новой роли в спектакле «Нави Волырк, капитанский сын» 03.02.2020, 15:200 Впервые в Пскове покажут спектакль о поэте, Испании и России «Я – Федерико Гарсиа Лорка» 03.02.2020, 10:420 Губернаторский симфонический оркестр покажет к пушкинским дням программу «Метель»
31.01.2020, 12:530 Сегодня можно успеть приобрести билеты за полцены на февральские спектакли Псковского драмтеатра 30.01.2020, 14:060 Ждем общения с залом на уровне души и сердца - Мигель Паласио, автор и ключевой исполнитель литературно-музыкального спектакля «Я - Федерико Гарсиа Лорка» 30.01.2020, 10:000 В БКЗ Псковской областной филармонии Дима Билан выступит с новым шоу «На орбите» 30.01.2020, 09:380 Псковский театр кукол покажет музыкальный спектакль «Карнавал животных»
29.01.2020, 21:243 9 спектаклей по произведениям Антона Чехова было поставлено в Псковском драмтеатре 28.01.2020, 12:120 Показ фильма-обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн-2019 состоится в Пскове 28.01.2020, 11:340 В феврале состоится премьера бенефисного спектакля Сергея Попкова «Нави Волырк, капитанский сын» 27.01.2020, 14:000 «Село Степанчиково и его обитатели» - большая премьера марта в постановке Петра Шерешевского
27.01.2020, 10:580 Кинопоказ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, пройдет в четверг в медиахолле ТКД 24.01.2020, 22:000 В Пскове открылась выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» 24.01.2020, 16:232 Артист Сергей Попков о современном театре: Многие режиссеры самовыражаются, а не воздействуют на зрителя 24.01.2020, 15:272 Режиссер Елена Павлова: «Нави Волырк...» - это межвременное пространство, а не классический или современный спектакль
24.01.2020, 15:040 Заслуженный артист России Сергей Попков: Я рад провести свой юбилей не перед телевизором, а на сцене 24.01.2020, 14:410 «Дело Луначарского» с Сергеем Попковым. ВИДЕО 24.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной премьере в Псковском драмтеатре 23.01.2020, 22:110 Новые меры поддержки деятелей культуры Михаил Ведерников представил на встрече с театральной общественностью
23.01.2020, 11:550 Фольклорный ансамбль «Будимир»: О чем поют мужчины? 22.01.2020, 13:481 Режиссер «Нави Волырк…» Елена Павлова: Мы попытаемся понять личную человеческую историю, полную загадок и противоречий 22.01.2020, 13:170 В галерее «Цех» открывается выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» 22.01.2020, 09:540 На концерт «Джаз в Рождество» приглашают псковичей 24 января
21.01.2020, 12:211 Билетомат Театрально-концертной дирекции заработал в гипермаркете «Империал» 20.01.2020, 11:360 Псковский театр драмы примет в дар старые магнитофонные бобины и кассеты для оформления нового спектакля 18.01.2020, 16:092 «Щелкунчик» и дети 17.01.2020, 21:270 Международный фестиваль «Купала» пройдет в конце июня в Палкино
17.01.2020, 19:530 Гедиминас Таранда пообещал псковичам привозить новые балеты каждые полгода 17.01.2020, 13:160 Центр поддержки кинематографии, созданный на базе ТКД, приглашает кинокомпании к сотрудничеству 16.01.2020, 11:160 «Каштанка» вернется на сцену Псковского театра драмы 16.01.2020, 08:250 Эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» состоится в Пскове
15.01.2020, 15:430 По популярности у зрителей районных кинозалов Псковской области фильм «Холоп» обогнал «Т-34» 14.01.2020, 11:370 В феврале в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля о жизни испанского поэта Федерико Гарсии Лорки 13.01.2020, 13:240 Псковский театр драмы представляет афишу февраля 13.01.2020, 13:100 В Пскове Имперский Русский балет покажет «Щелкунчика» дважды
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru