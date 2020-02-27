Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чехов в «Деле Луначарского»
7САМУРАЕВ: Предчувствие беды
Песнопения христианского мира
Старые Новые Песни - 2
Все на «Чиполлино»!
Новогодняя афиша
«Идеальный свидетель». 2 января
ещё Сцена / Спектакли 27.02.2020 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям 11.03.2020 12:110 Петр Шерешевский: Меня всегда интересовал вопрос, почему главный враг любого человека - он сам? 10.03.2020 10:540 В Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо» 04.03.2020 16:160 Псковский драматический театр приглашает на спектакли в праздничные дни 02.03.2020 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 27.02.2020 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям
Сцена / Спектакли

Петр Шерешевский: Меня всегда интересовал вопрос, почему главный враг любого человека - он сам?

11.03.2020 12:11|ПсковКомментариев: 0

В Псковском театре драмы полным ходом идут репетиции спектакля по роману Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». 

По сюжету романа, молодой человек Сергей приезжает из Петербурга в Степанчиково к своему дяде, получив от него письмо, в котором тот взволнованно просит его жениться на гувернантке своих детей. В полном недоумении и любопытстве юноша отправляется в Степанчиково и застает там небывалое зрелище. Его дядя, Егор Ильич, добрейший человек, стал жертвой самого настоящего тиранства не только со стороны своей собственной матери, но главным образом со стороны приживальщика Фомы Фомича Опискина.

В перерыве между репетициями Петр Шерешевский, режиссер нашумевшего «Ревизора», спектакля-номинанта на «Золотую маску», рассказал о своей новой работе. 

- Петр, почему именно «Село Степанчиково»? Этот спектакль уже был в вашем режиссерском «портфеле»?

- Такого, что я заранее точно буду ставить, приезжаю и начинаю осуществлять, почти не бывает. Просто заранее была договоренность с руководством театра, что это будет спектакль на таких-то и таких-то актеров. И есть материал, к которому интересно прикоснуться, что-то в нем поискать. И через него познать себя, изучить какие-то вопросы – социальные, экзистенциальные, да какие угодно. Сочинение спектакля – это же всегда повод для поиска ответов на какие-то сложные для себя вопросы.

- Это же второе ваше обращение к Достоевскому? У вас был в 2000 году спектакль «Вечный муж» по рассказу Достоевского, поставленный в петербургском театре «Приют комедианта».

- Что касается «Вечного мужа», то там вполне себе настоящий Достоевский со всеми подсознательными мучениями и сложностями человеческой души. А «Село Степанчиково», конечно, это ранний роман. Это такой сатирический, скорее, даже иронически-печальный взгляд автора на общество.

- Который не устарел и сегодня?

- Ну да, вроде читаешь и кажется, что весь сюжет крутится вокруг водевильной интриги, кто на ком в итоге женится. Но на самом деле, то, что цепляет в всей этой истории по-настоящему, так это выморочный тоталитарный мир, который возник сам по себе, абсолютно непонятным образом. Ощущение такое, что люди сами себе на голову сажают тоталитарную власть, почему-то ей подчиняются, унижаются и терпят.

- Напрашиваются аналогии с современностью…

- Несомненно, про это и поговорим - про рабское сознание людей, которые готовы посадить себе на голову тирана, терпеть, сопротивляться, ругать его, пытаться сбросить, а потом умолять вернуться, чтобы снова превозносить своего благодетеля.

- Приживальщики, паразиты – об этом же, кстати, идет речь и в нашумевшем и взявшем в этом году четыре «Оскара» фильме корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты»…

- Да, о том, как научившиеся выживать ползут вверх при первой же возможности, замещая обмякших, расслабленных и богатых, которые могут позволить себе быть добрыми. Хотя в фильме речь идет о том, что паразитами являются и те, и другие: и бедные, и богатые. В нашем спектакле меня больше занимает история манипуляции сознанием, история насилия и подавления свободы человеческой.

- То есть это будет совсем современная история, и зрителей ждет какое-то неожиданное сценическое решение?

- Не совсем современная. Село Степанчиково для меня – условная замкнутая модель мира, с помощью которой мы рассказываем о современном обществе, о природе тоталитаризма. Тот мир спектакля, который мы сейчас сочиняем, конечно, будет с некими отсылками к нашим реалиям. Но это будет условно-иронический, параллельный мир, наподобие мира фильма «Кин-дза-за», только у нас будет не какая-то затерянная во Вселенной планета, а пространство, которое одновременно можно принять за детский сад и тюремную зону.

- И представлять эту вселенную будет почти та же творческая команда, что и в «Ревизоре». Вы, конечно, уже единомышленники с нашими актерами?

- Да, на самом деле сочиняется всё сложно, но труппа поддерживает меня, у нас рождается ансамблевый спектакль. Несмотря на кажущуюся многонаселенность повести, главных лиц там, по сути, трое – Фома Фомич Опискин, его роль исполняет заслуженный артист России Виктор Яковлев, хозяин усадьбы Егор Ильич Ростанев, его играет Андрей Кузин, и его племянник Сергей – актер Александр Овчаренко. Остальные персонажи будут представлены, скорее, как масса, как мир в целом, лекало общества.

- В своих интервью вы не раз говорили, что в спектакле вас больше всего волнуют неразрешимые этические проблемы. В данном случае в чем они заключается? В том, кто представляет большее зло – домашний тиран, ханжа Фома Опискин, этакий «русский Тартюф» или его антипод, мягкодушный и бесконфликтный Егор Ильич?

- Вообще для меня театр – это всегда поиск неразрешимых противоречий. Ну, это уже методология такая, если хотите, школа, заключающаяся в том, что в любой истории мы ищем неразрешимые вопросы и, делая попытки разрешить их, находим новые «неразрешимые противоречия». (Если вульгарно излагать, то «и так нехорошо выходит, и эдак тоже».) Эта модель в идеале заставляет зрителя жить после спектакля с неразрешенной проблемой, возвращаться к ней мысленно, искать для себя выход. Кто тут большее зло? Я бы не так поставил вопрос. Человек сам себе на шею готов повесить ярмо – откуда это у нас? Почему так происходит? А если более общо излагать, то тема, мучающая меня много лет, может быть сформулирована так: «Почему же главный враг любого человека – он сам?» Так что несмотря на кажущуюся легкость, «Село Степанчиково» – это очень жесткая сатира.

- Но все же это должен быть смешной спектакль?

- Конечно, там есть много смешных сцен и моментов, мы их берем, но не ставим своей целью сделать водевиль. В «Ревизоре» тоже много смешного, но я не замечал, чтобы зритель хохотал, скорее, это был смех, от которого ежишься.

- Есть же и чисто комические персонажи, лакей Видоплясов, к примеру (заодно псковские зрители вспомнят, откуда украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» позаимствовала свое название).

- Видоплясов будет обязательно, а вот его «Вопли» - как известно, так герой назвал свою книжку стихов, которую мечтал выпустить, – эту сцену нам пришлось подсократить. Но его муки по поводу смены своей неблагозвучной фамилии останутся, конечно.

- Вернемся к «Ревизору» - спектаклю остросоциальному, провокационному заставляющему зрителя думать, то есть отнюдь не развлекательному, и все-таки собирающему в течение двух лет аншлаги. Это тоже некий метод, или всё-таки зрительский успех – это непредсказуемое явление, которое нельзя запланировать?

- Всякое бывает. Всё зависит от того, как зритель подготовлен к спектаклю, вне зависимости столица это или периферия. Я много ставил в Новокузнецке – городе далеком от столиц, и мои спектакли там идут до сих пор. То есть постепенно сформировался зритель, которому интересен сложный театральный язык. И это нормально, когда люди начинают интересоваться сложным театром, который ставит проблемы, а не исполняет желания. «Ревизор» получился зрительским, конечно, не специально. Он простой, на самом деле. Артисты существуют там в формах реальной жизни, там есть юмор, есть эмпатия к тому, что происходит на сцене. В новом спектакле язык будет более условным, что рассчитано на более подготовленного зрителя. Я знаю, что в Пскове такие зрители есть, и их с каждым годом больше.

Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства 1996 года (кафедра режиссуры), Петр Шерешевский ставил спектакли как в родном Петербурге (Театре на Литейном, Театре им. Комиссаржевской, в театрах «Балтийский дом», «Приют комедианта», «Русская антреприза» им. Андрея Миронова), так и в Самаре, Воронеже, Набережных Челнах, Одессе, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, Норильске. Был главным режиссером Новокузнецкого драматического театра и Русского драматического театра Удмуртии (Ижевск). Вот уже пятый сезон Петр Шерешевский – главный режиссер Петербургского Камерного театра Малыщицкого.

«Село Степанчиково и его обитатели» для зрителей 18+.

20 марта (пятница), начало 19:00.

21 марта (суббота), начало 18:00.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
11.03.2020, 12:110 Петр Шерешевский: Меня всегда интересовал вопрос, почему главный враг любого человека - он сам? 10.03.2020, 14:430 Елизавета Барышникова: Концерт с песочной анимацией станет ярким событием для всей семьи 10.03.2020, 10:540 В Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо» 05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области
05.03.2020, 07:120 Уникальный документальный фильм к 75-летию Победы покажет областная киносеть 04.03.2020, 16:540 Предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» пройдет сегодня в кинотеатре «Победа» 04.03.2020, 16:160 Псковский драматический театр приглашает на спектакли в праздничные дни 04.03.2020, 15:030 Театрально-концертная дирекция приглашает на фотосъемки в особняке Лавриновского и театре драмы
04.03.2020, 13:320 Суздальский фестиваль анимационного кино вновь пройдет в Пскове 04.03.2020, 13:160 «Никто кроме нас!»: в галерее «Цех» открыта фотовыставка Александра Стройло памяти псковского спецназа и 6-й роты 02.03.2020, 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 28.02.2020, 17:031 Имперский Русский Балет представит в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану»
27.02.2020, 13:253 В залах псковского особняка Лавриновского прошла первая творческая фотосессия 27.02.2020, 12:280 Музыкальную сказку с песочной анимацией «Лебединое озеро» покажут на Фестивале русской музыки в Пскове 27.02.2020, 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям 26.02.2020, 16:290 Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России выступит на Фестивале русской музыки в Пскове
26.02.2020, 11:100 В Псковском драмтеатре покажут захватывающее музыкально-танцевальное путешествие «Ульгэр –шоу» 25.02.2020, 14:260 Легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля 25.02.2020, 12:500 Рязанский русский народный хор представит есенинскую программу на Фестивале русской музыки в Пскове 24.02.2020, 19:110 «Когда мы были на войне»: Ансамбль «Будимир» выступил в Псковском драмтеатре. ФОТО
22.02.2020, 11:211 Сегодня в Пскове выступит фолк-рок группа «Мельница» 22.02.2020, 10:510 В предощущении весны: Сметана и Рахманинов прозвучали в Псковской филармонии 21.02.2020, 17:203 В марте псковский спектакль «Ревизор» едет на «Золотую маску» в Москву 21.02.2020, 16:247 Новое творческое пространство открывает Театрально-концертная дирекция в особняке Лавриновского
21.02.2020, 15:350 Опубликована афиша спектаклей Псковского театра драмы в праздничные дни 21.02.2020, 12:521 Синяя птица станет главным символом псковского Фестиваля русской музыки 21.02.2020, 11:320 Пять основных мероприятий пройдут в рамках Фестиваля русской музыки в Пскове 21.02.2020, 11:270 В 2,5 раза увеличилось количество зрителей и почитателей Псковского симфонического оркестра
20.02.2020, 15:194 Зеркальный зверинец 20.02.2020, 12:041 Премудростям мастерства артиста-кукольника смогут научиться 21 февраля юные псковичи и их родители 19.02.2020, 11:400 Эксклюзивный показ фильма Ксавье Долана «Мамочка» состоится в Пскове 18.02.2020, 13:060 Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» будет активно формировать событийную повестку и развивать культурную жизнь региона
17.02.2020, 09:483 Тоталитарное село: режиссер Петр Шерешевский рассказал о новом спектакле на псковской сцене 14.02.2020, 14:200 Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» в апреле приедет на гастроли в Псков 14.02.2020, 09:102 Memento: испанский гений на псковской сцене 13.02.2020, 13:580 Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 18 по 25 марта
11.02.2020, 12:120 Выставка «Городская среда» откроется в галерее «Цех» 11.02.2020, 10:530 «Село Степанчиково и его обитатели» - Псковский театр встречает весну большой премьерой 10.02.2020, 15:120 В районных кинотеатрах пройдут спецпоказы отечественного фильма-участника Каннского кинофестиваля 10.02.2020, 13:581 «Мельница» выступит в Пскове 22 февраля
08.02.2020, 11:148 Ай да «Метель»! 07.02.2020, 13:541 Александринка готова к объединению с Псковским театром драмы 06.02.2020, 17:160 Псковичей приглашают на спектакль, посвященный Борису Пастернаку 05.02.2020, 14:180 Это спектакль не только про Крылова, но и про всех нас - Сергей Попков о новой роли в спектакле «Нави Волырк, капитанский сын»
03.02.2020, 15:200 Впервые в Пскове покажут спектакль о поэте, Испании и России «Я – Федерико Гарсиа Лорка» 03.02.2020, 10:420 Губернаторский симфонический оркестр покажет к пушкинским дням программу «Метель» 31.01.2020, 12:530 Сегодня можно успеть приобрести билеты за полцены на февральские спектакли Псковского драмтеатра 30.01.2020, 14:060 Ждем общения с залом на уровне души и сердца - Мигель Паласио, автор и ключевой исполнитель литературно-музыкального спектакля «Я - Федерико Гарсиа Лорка»
30.01.2020, 10:000 В БКЗ Псковской областной филармонии Дима Билан выступит с новым шоу «На орбите» 30.01.2020, 09:380 Псковский театр кукол покажет музыкальный спектакль «Карнавал животных» 29.01.2020, 21:243 9 спектаклей по произведениям Антона Чехова было поставлено в Псковском драмтеатре 28.01.2020, 12:120 Показ фильма-обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн-2019 состоится в Пскове
28.01.2020, 11:340 В феврале состоится премьера бенефисного спектакля Сергея Попкова «Нави Волырк, капитанский сын» 27.01.2020, 14:000 «Село Степанчиково и его обитатели» - большая премьера марта в постановке Петра Шерешевского 27.01.2020, 10:580 Кинопоказ фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти», снятого в Псковской области, пройдет в четверг в медиахолле ТКД 24.01.2020, 22:000 В Пскове открылась выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина»
24.01.2020, 16:232 Артист Сергей Попков о современном театре: Многие режиссеры самовыражаются, а не воздействуют на зрителя 24.01.2020, 15:272 Режиссер Елена Павлова: «Нави Волырк...» - это межвременное пространство, а не классический или современный спектакль 24.01.2020, 15:040 Заслуженный артист России Сергей Попков: Я рад провести свой юбилей не перед телевизором, а на сцене 24.01.2020, 14:410 «Дело Луначарского» с Сергеем Попковым. ВИДЕО
24.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной премьере в Псковском драмтеатре 23.01.2020, 22:110 Новые меры поддержки деятелей культуры Михаил Ведерников представил на встрече с театральной общественностью 23.01.2020, 11:550 Фольклорный ансамбль «Будимир»: О чем поют мужчины? 22.01.2020, 13:481 Режиссер «Нави Волырк…» Елена Павлова: Мы попытаемся понять личную человеческую историю, полную загадок и противоречий
22.01.2020, 13:170 В галерее «Цех» открывается выставка «Дериглазово: в ожидании Пушкина» 22.01.2020, 09:540 На концерт «Джаз в Рождество» приглашают псковичей 24 января 21.01.2020, 12:211 Билетомат Театрально-концертной дирекции заработал в гипермаркете «Империал» 20.01.2020, 11:360 Псковский театр драмы примет в дар старые магнитофонные бобины и кассеты для оформления нового спектакля
18.01.2020, 16:092 «Щелкунчик» и дети 17.01.2020, 21:270 Международный фестиваль «Купала» пройдет в конце июня в Палкино 17.01.2020, 19:530 Гедиминас Таранда пообещал псковичам привозить новые балеты каждые полгода 17.01.2020, 13:160 Центр поддержки кинематографии, созданный на базе ТКД, приглашает кинокомпании к сотрудничеству
16.01.2020, 11:160 «Каштанка» вернется на сцену Псковского театра драмы 16.01.2020, 08:250 Эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» состоится в Пскове 15.01.2020, 15:430 По популярности у зрителей районных кинозалов Псковской области фильм «Холоп» обогнал «Т-34» 14.01.2020, 11:370 В феврале в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля о жизни испанского поэта Федерико Гарсии Лорки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru