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Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы начинает продажи билетов на спектакли апреля

13.03.2020 13:08|ПсковКомментариев: 0

Нынешний апрельский репертуар получился очень насыщенным. В продаже – билеты на три недавние премьеры.

Спектакль-концерт «Случайный вальс» в постановке Дмитрия Месхиева – возможность встретиться с любимыми песнями: от старинных распевов до шлягеров советских композиторов. Приходите на встречу с ансамблем «Будимир» и «Случайным вальсом» 19 апреля – в светлый праздник Пасхи.

Совсем новый, пока еще никем не виденный, спектакль по мотивам повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке Петра Шерешевского будет показан 8 и 29 апреля.

Бенефис Сергея Попкова «Нави Волырк, капитанский сын», медитативную философскую драму, театр сыграет 30 апреля.

Театр начинает реализацию нового проекта «Лучшие спектакли России в Пскове». 9 апреля на нашей сцене – «Топливо» из Петербурга, спектакль режиссера Семена Александровского, который, по мнению многих критиков, стал важным и этапным событием в новейшей истории отечественного театра. Спектакль рассказывает увлекательную историю карьеры Давида Яна, одного из ведущих российских программистов, а играет в нем один из лучших молодых петербургских актеров – Максим Фомин.

А 12 и 13 апреля гости из далекого Улан-Удэ – театр кукол «Ульгэр» – покажут «И звали его Домино», волнующую историю о судьбе черно-бурого лиса по рассказу Сетона-Томпсона. Спектакль поставлен одним из ведущих российских режиссеров – Яной Туминой – и представляет собой впечатляющий синтез драматической игры, вокала, хореографии и игры с предметами. «Домино» будет одинаково интересен и взрослым, и детям, начиная с 12-ти лет.

Нашлось в афише апреля место и развлекательному репертуару. По просьбам зрителей театр устраивает еще один показ спектакля «Клинический случай», прощание с которым состоялось в январе. Это будет 22 апреля, а 26 апреля – еще одна комедия: «Очень громкая премьера».

Также в афише большой сцены хорошо знакомые зрителям и любимые многими «Каштанка» (3 апреля), «Ревизор» (4 апреля, первый показ после гастролей в Москве, на «Золотой маске»), «Отелло» (5 апреля), «Жанна» (15 апреля), «Таланты и поклонники» (24 апреля). На малой сцене встречайте неизменно аншлаговые хиты нашего театра: «Пиковую даму» (7 апреля) и «Метель» (25 апреля). А еще спектакль-комикс «Гробница малыша Тутанхамона» (2 апреля), фантастическую мелодраму об отношениях женщин и мужчин «R.E.P.L.I.C.A.» (23 апреля) и экспериментальный спектакль «Река Потудань», объехавший с гастролями полстраны и ставший визитной карточкой нашего театра (21 апреля).

Много интересного в апрельской афише и для детей. Самым-самым маленьким прекрасно подойдет спектакль-игра «Год жирафа» (18 апреля), старшим дошкольникам и младшим школьникам – «Я сделал крылья и летал» по стихам Романа Сефа (4 апреля). Для этого же возраста рекомендуем спектакль наших гостей – Бурятского театра кукол «Ульгэр» – «Ульгэр-шоу», увлекательную программу эстрадных и театральных номеров для семейной аудитории (11, 12, 13 апреля). А тем, кто постарше 10-ти лет, будут интересны наш «Чук и Гек» (1 апреля) и проникнутая юмором и этническим колоритом «Поющая стрела», которую также привозят артисты из Бурятии (10 апреля).

Еще один приятный сюрприз апреля – появление в репертуаре читок современных пьес, в этот раз – британских и очень знаменитых. 25 апреля в 14.00 студенты курса РГИСИ при театре познакомят публику с драмой Николаса Пейна «Созвездия», а в 16.00 артисты труппы прочтут пьесу Мартина МакДонаха «Сиротливый Запад». На читки вход бесплатный, на остальные показы билеты можно приобрести в кассе или на сайте театра и билетоматах (ТК «Империал» и БКЗ филармонии).

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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