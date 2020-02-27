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Сцена / Спектакли

Псковичи могут приобрести билеты на спектакли апрельской театральной афиши в марте за половину стоимости

13.03.2020 16:34|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина напоминает своим зрителям, что билеты на репертуарные спектакли апреля, идущие на Большой сцене, можно приобрести уже сейчас за половину стоимости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, льготная акция на апрельские постановки будет действовать до конца марта и распространяется на следующие спектакли:

  • «Каштанка» – 3 апреля,
  • «Ревизор» – 4 апреля,
  • «Отелло» – 5 апреля,
  • «Село Степанчиково и его обитатели» – 8 и 29 апреля,
  • «Клинический случай» – 22 апреля,
  • «Таланты и поклонники» – 24 апреля,
  • «Очень громкая премьера» – 26 апреля.

Билеты по акции можно приобрести в кассе театра по адресу : Псков, ул. Пушкина, 13. Т. 72-80-22. Касса работает ежедневно с 11.30 до 19.30. Перерыв: с 15.00 до 16.00.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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