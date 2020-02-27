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Генеральный прогон спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» прошел в Псковском драмтеатре. ВИДЕО

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина состоялся генеральный прогон спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» петербургского режиссера Петра Шерешевского, несмотря на вынужденные каникулы из-за угрозы распространения короновируса.

Фрагмент новой постановки опубликован в Instagram-аккаунте псковского драмтеатра.

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Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» создается по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского. Это раннее произведение Достоевского всегда было очень востребовано театром. В сентябре 1917 года в Московском Художественном театре вышел спектакль К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Роль Фомы Фомича Опискина, которого литературоведы называют «русским Тартюфом», в разные годы исполняли Иван Москвин, Алексей Грибов, Лев Дуров, Евгений Лебедев, Василий Бочкарев, Лев Борисов. В новом псковском спектакле эту роль сыграет заслуженный артист России Виктор Яковлев.

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Напомним, премьерные показы спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» были запланирована на 20 и 21 марта на большой сцене. Однако в связи с ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения коронавируса COVID-19, все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол отменены до 1 апреля.