Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы покажет свои лучшие спектакли на YouTube

В связи с временным запретом на проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры многие спектакли российских театров станут доступны к просмотру онлайн.

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина также собирается продолжить встречи со зрителями, но в интернет-формате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, зрителей ждут как показы спектаклей, так и другие приятные неожиданности.

Для начала театр предлагает зрителю посмотреть спектакль, недавно снятый с репертуара, - «Старик» по пьесе Максима Горького в постановке режиссера Анны Потаповой. В одном из вариантов спектакля заглавную роль исполняет ведущий актер нашей труппы Виктор Яковлев, в другом варианте - приглашенный артист, один из актеров легендарной Таганки времен Юрия Любимова Александр Трофимов.

«Для нас это новый опыт работы, поскольку мы не хотим прерывать общения с нашими зрителями, - сообщила директор театра Марина Николаева. - Надеемся на скорую встречу вживую! Впереди у нас премьерные спектакли на большой и малой сценах, новые режиссеры начинают репетиционный процесс. Желаем всем здоровья и удачи!»

Посмотреть спектакль можно по ссылке на сайте театра: «Старик» (В.Яковлев), http://drampush.ru/news/5152 «Старик» (А.Трофимов) http://drampush.ru/news/5150