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Второй показ спектакля «Зулейха открывает глаза» организуют для псковичей

Второй показ постановки Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури (Уфа) «Зулейха открывает глаза» состоится сегодня, 25 мая, в 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Бестселлер Гюзели Яхиной рановато причислять к русской литературной классике, однако в последние годы на Пушкинском фестивале родилась традиция показывать один спектакль по современной отечественной прозе. К тому же художественные достоинства эпического театрального произведения режиссера Айрата Абушахманова несомненны», - говорится в релизе.

Напомним, что псковскому зрителю этот режиссер знаком по эскизу спектакля «Пленные духи» (по пьесе братьев Пресняковых), который прошел летом 2019 года в рамках творческой лаборатории «Театр про писателей» и был с восторгом принят публикой.

А уже ставшая знаменитой «Зулейха» впервые «открыла глаза» на театральной сцене именно в Башкирском театре, которому в прошлом году исполнилось 100 лет.

Действие происходит зимой 1930 года. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, башкиры, татары, грузины, немцы, чуваши – все они встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая свое право на жизнь.

«Режиссеру Айрату Абушахманову удалось главное – сделать виртуозный перевод литературного текста Гюзели Яхиной на язык сцены (инсценировка Ярославы Пулинович). Здесь быль сделалась сказкой, в условности которой зашифрована жуткая правда, метафорически представленная: вот чекист “оборачивается” Сталиным, а расстрелянный муж Зулейхи – Риммы Кагармановой – медведем в окружении трех призрачных умерших ее дочерей. И все персонажи подчеркнуто погружены в их национальную, профессиональную или ментальную идентичность, как узнаваемые сказочные герои. Национальные традиции не взламываются, но сквозь них четко и органично проступает театр современный. История не становится менее подлинной, просто ее смыслы мифологизируются, а дорога к ним оказывается не прямой и легкой, а извилистой, но очень заманчивой. Это спектакль-сказка, спектакль-миф, полный условности и символики, не роман, а скорее, поэма, но абсолютной сценической правды», - отмечается в анонсе.

Спектакль был выдвинут на Российскую Национальную театральную премию «Золотая маска» в сезоне 2016-2017 в пяти номинациях: «Спектакль большой формы», «Работа режиссера» – Айрат Абушахманов, «Женская роль» – Римма Кагарманова, «Работа художника», «Работа художника по костюмам» – Альберт Нестеров, «Работа художника по свету» – Ильшат Саяхов. Спектакль-обладатель Первой спецпремии Жюри драматического театра и театра кукол «Золотой маски» – «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» (2019). Спектакль-участник XIX Международного Волковского фестиваля в Ярославле (2018).

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Премии имении Дамира Сиразиева Министерства культуры Республики Татарстан Айрат Абушахманов, художник-постановщик – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Альберт Нестеров, художник по свету – Ильшат Саяхов, композитор – Ильшат Яхин, инсценировка – Ярослава Пулинович, пластика – Ринат Абушахманов.

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут. Спектакль исполняется на башкирском языке с русскими субтитрами

Для зрителей 16+.