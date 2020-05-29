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Великолукскую «Грозу» увидят зрители Пушкинского театрального онлайн-фестиваля

Спектакль режиссера Ильи Ротенберга «Гроза» по пьесе Александра Островского будет презентован зрителям сегодня, 29 мая, в 19.00 и в субботу, 30 мая, в 13.00. Его представит Великолукский драматический театр в рамках Пушкинского театрального онлайн-фестиваля. Это совместный показ с сайтом Петербургского театрального журнала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пьеса Островского - одно из самых значимых, программных произведений русской драматургии. Вместе с тем, появление этой пьесы в 1859 году вызвало много споров и критических суждений. В центре сюжета девушка, которая вышла замуж не по любви, – Катерина Кабанова. Она чувствует себя лишней в новом доме с новой семьей. Но однажды она влюбляется, вероятно, впервые в жизни в молодого человека, не мужа. И вместе с охватившей ее страстью в ней открывается новое качество - отсутствие способности лгать, неумение вести двойную жизнь. «Казалось бы, простой житейский сюжет Островский поднимает до настоящей трагедии», - добавили в ТКД.

Спектакль вошел в лонг-лист Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» (2019). Режиссер-постановщик, музыкальное оформление – Илья Ротенберг, художник-постановщик – Наталья Зубович, художник по свету – Максим Бирюков.

Продолжительность – 2 часа 20 минут. Для зрителей 16+. Ссылка на трансляцию.