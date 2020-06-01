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Эстонский театр покажет спектакль «Алексей Каренин» на Пушкинском театральном фестивале

Эстонский театр «R.A.A.A.M.» представит на Пушкинском театральном фестивале спектакль режиссера Алексея Песегова «Алексей Каренин». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, онлайн-трансляция пройдет в понедельник, 1 июня, в 19.00 часов и во вторник, 2 июня, в 13.00 часов.

Показ будет проходить совместно с сайтом «Петербургского театрального журнала»

«R.A.A.A.M.» – негосударственный эстонский театр, основанный в 2000 году. Театр активно сотрудничает с зарубежными постановщиками. Первым стал иранец Гомаин Ганизадех, поставивший в Эстонии свою интерпретацию «Антигоны». Также с театром работали такие режиссеры, как Андреас Мерц-Райков, Марат Гацалов, Сергей Потапов и др.

Пьесу Василия Сигарева, представляющую собой сценическую версию романа, как бы прочитанного от лица Алексея Каренина, мужа Анны, поставил с эстонскими артистами российский режиссер Алексей Песегов, художественный руководитель Минусинского драматического театра. Спектакль репетировался и игрался на заброшенном вокзале в местечке Тапа.

«“Анна Каренина” имеет некое отношение к железной дороге, именно поэтому мы решили остановиться на заброшенном вокзале. Потом здесь существует некая метафора. Нас всех ожидает свой вокзал в конце пути. И каким он будет: заброшенным, запущенным или сверкать евроремонтом – у каждого своя судьба», – говорит режиссер спектакля. В заглавной роли – актер театра «Вайнемуйне» Айвар Томмингас.

Спектакль – участник фестиваля «Реальный театр» (2017) в Екатеринбурге.

«Песегов перенес на сцену всю психологическую глубину и изящное композиционное кружево пьесы Сигарева, прочитав ее не как полемику с романом, а как пометки на его полях. Сигарев не полемизирует с Толстым, он ведет с ним диалог, пользуясь толстовскими мотивами и постепенно сдвигая акценты. Эту особенность пьесы Песегов сохранил – и убедил в праве на такой подход к роману <…> Театр отстаивает право Каренина на страдание. Каренин – Томингас существует здесь в жанре, ином, чем жанр существования Анны. Удел Анны в этом спектакле – всего лишь драма (если не ниже – мелодрама); удел Каренина – трагедия. Трагедия старости. Если из адюльтера возможен какой-то выход, если несчастье Анны (попробуем встать на миг на точку зрения осуждающего ее света) в том, что она позволила себе открыто делать то, что делают втайне все прочие <…>, то трагедия Каренина – в надвигающейся старости, и здесь, как и положено в трагедии, герой бессилен перед роком. То есть законами природы», - Борис Тух, Postimees.

Автор пьесы – Василий Сигарев

Режиссер – заслуженный деятель искусств РФ Алексей Песегов

Художник – Светлана Песегова

Художник по костюмам – Янне Ваабла

Художник по свету – Прииду Адлас

Музыкальное оформление – Алексей Песегов, Ардо ран Варрес

Действующие лица и исполнители:

Каренин – Айвар Томмингас

Анна – Элина Пурде

Лидия Ивановна – Терье Пенне

Сережа – Карл Себастьян Выхма

Вронский – Роланд Лаос

Бетси Тверская – Екатерина Новоселова

Ландо – Раймо Пасс

Премьера – 8 июля 2016 года

Продолжительность – 2 часа

Спектакль исполняется на эстонском языке с русскими субтитрами

Для зрителей 16+