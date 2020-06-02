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Башкирский театр представит спектакль «Глумов» по пьесе Островского

Салаватский башкирский драматический театр покажет на Пушкинском онлайн-фестивале спектакль режиссера Антона Федорова «Глумов», поставленный по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Онлайн-показ состоится в среду, 3 июня, в 19.00, и в четверг, 4 июня, в 13.00. Это совместный показ с сайтом «Петербургского театрального журнала».

«Какой жизненный путь выбрать? Как быстро сделать карьеру и завоевать положение в обществе? Как не потерять лицо и репутацию? На многие вопросы отвечает пьеса Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты», она актуальна в любой жизненной ситуации и звучит остро и злободневно по сей день. Рассказ о том, как молодой человек из небогатой семьи Егор Глумов, ведомый своим Я, мечтает сделать головокружительную карьеру. Где надо – он ловко льстит, не гнушается лицемерием, угодничает и, пользуясь чужими слабостями, ведет записи в дневнике, на страницах которого высмеивает тупость и пошлость своих покровителей. Так постепенно Глумов входит в доверие к зажиточному родственнику Нилу Федосеичу Мамаеву и его супруге», - говорится в анонсе.

Спектакль вошел в лонг-лист Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» (2017); участник XIV Международного театрального фестиваля «Науруз» в Казани (2019).

«Каждую роль Антон Федоров подвергает решительной и дерзкой утрировке. Крутицкого играет Рамзия Максютова! И это, на мой взгляд, одна из самых лучших и неординарных ролей актрисы, требующих от нее высочайшего мастерства перевоплощения, а также свободы и точности исполнения. К слову, здесь она играет и Манефу – алкоголичку-клоуна в рыжем парике с истрепанным зонтом (как будто вытащили со свалки) в руках и совершенно бессвязной речью. Ее Крутицкий – это абсолютно бесполое существо, отдаленно напоминающее Ростовщика Антона Адасинского из "Фауста" Александра Сокурова. С такими же вставными подушками на бедрах, с тоненькими ножками, на которых на три размера больше, чем его ступни болтаются ботинки. На голове парик с реденькими волосиками, верхняя челюсть с двумя зубам и (остальные черные) выпирает вперед, голос визгливый, изо рта по-змеиному часто и страшно выглядывает язык», - сказала Айсылу Сагитова.

Постановка, сценография и музыкальное оформление – Антон Федоров

Художник по костюмам – Наталья Юганова

Действующие лица и исполнители:

Глумов – Рафаэль Гайнуллин

Глафира Глумова – заслуженная артистка Республики Башкортостан Гульфира Сафиуллина

Мамаев – Рустам Фазылов

Клеопатра Мамаева – заслуженная артистка Республики Башкортостан Науфиля Якупова

Манефа, Крутицкий – Рамзия Максютова

Городулин – Мирас Юмагузин

Софья Турусина – Айсылу Лукманова

Машенька – Лиана Нигматуллина

Егор Курчаев – Амир Утябаев

Голутвин – Риф Мусин

Человек – Радик Галиуллин

Премьера состоялась 11 ноября 2017 года. Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут.

Спектакль идет на башкирском языке с русскими субтитрами.

Для зрителей 12+