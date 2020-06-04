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Сцена / Спектакли

Самый веселый спектакль Пушкинского фестиваля покажут сегодня и завтра

04.06.2020 12:41|ПсковКомментариев: 0

Самый веселый спектакль Пушкинского фестиваля - «Повести Белкина» Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина покажут сегодня и завтра. 

Трансляцию можно посмотреть 4 июля, в 19.00 и в пятницу, 5 июня, в 13.00 на сайте Пушкинского фестиваля и в официальной группе театра в ВКонтакте.

Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина предоставил для показа на Пушкинском театральном фестивале сценическую версию режиссера Тимура Насирова «Повестей Белкина».

«Повести Белкина» – сборник остросюжетных, коротких историй, разнообразных по жанрам и эмоциональной окраске – первое завершенное прозаическое произведение Пушкина. Повести написаны в 1830 году в период «Болдинской осени» (к слову, каждая из них была создана буквально за один-два дня). Как уведомлял сам Пушкин, пять историй, собранных под общим названием «Повести Белкина» («Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка») были записаны неким Иваном Петровичем Белкиным со слов разных особ.

«"Повести Белкина" являются замечательным образцом реалистической прозы XIX века. Александр Сергеевич Пушкин создает в этом цикле незабываемую галерею образов… Благородные и сильные, добрые и жестокие, серьезные и лукавые – эти герои живут в своем мире, но они прочно вошли в нашу жизнь…», - в таком ключе обычно пишутся школьные сочинения «на заданную тему», полные клише и патетики.

Между тем, «Повести Белкина» – самая настоящая мистификация, создавая которую, гений Пушкина оттачивал свое мастерство. И забавлялся, виртуозно «играя» с языком изложения и с разными стилями. Не случайно Баратынский «ржет и бьется», ознакомившись с этим произведением, найдя в нем и иронию, и пародию, и откровенный анекдот. В «Метели» – пародию на дамский, слезливый, сентиментальный роман (ведь дамы любят всё таинственное, местами лишенное логики, но зато со счастливым финалом). В «Выстреле» – иронию по поводу романтических литературных штампов того времени. В «Барышне-крестьянке» явственные параллели с классическим водевилем. В «Гробовщике» – идеально рассказанный анекдот. Единственная повесть, стоящая особняком в этом сборнике – «Станционный смотритель» (предвестник чеховского образа «маленького человека»), говорится в анонсе. «Возвращение блудного сына – наоборот», – так «Станционного смотрителя» характеризует режиссер спектакля Тимур Насиров.

«Мы попытались вытащить всю несерьезность, которую Пушкин вложил в этот сборник. И изменить привычное, школьное, хрестоматийное отношение к “Повестям Белкина”, вернув им хулиганство, которое изначально в них и заложено. Мне бы хотелось, чтобы зрители с легкостью (как Баратынский) восприняли наш спектакль, потому что текст — это сделать позволяет. По большому счету, он для того и написан», – признается Тимур Насиров.

Спектакль – обладатель специального диплома «Приз зрительских симпатий» ХIII межрегионального театрального фестиваля им. Н. Х. Рыбакова в Тамбове (2019). Михаил Никитин – лауреат премии «За поддержку гражданственности и духовности» имени Архиепископа Луки ХIII межрегионального театрального фестиваля имени Н. Х. Рыбакова в Тамбове за исполнение роли Самсона Вырина.

«"Если бы" – это что-то возможное, но необязательное. Это то, что может случиться, а может и нет. Как судьба распорядится. Известно ведь, судьба играет человеком. А он судьбою – никогда. Вот и в спектакле Тимура Насирова изумление перед прихотливыми решениями фортуны, доверие к случайности явно присутствуют. И благодаря этому несерьезная театральная игра кажется единственно верной дорогой к пушкинским текстам». (Татьяна Тихоновец, «Петербургский театральный журнал»)

  • Автор инсценировки и режиссер – Тимур Насиров
  • Художник-постановщик – Никита Сазонов
  • Художник по костюмам – Гульнур Хибатуллина
  • Балетмейстер – Геннадий Бахтерев.

Действующие лица и исполнители:

  • Барышня; Мертвец; Проезжающая – Лира Андреева (Лямкина)
  • Мертвец; Проезжающий – Андрей Бердников
  • Рассказчик; Свидетель; Издатель; Проезжающий – Иоганн Билле
  • Мертвец; Проезжающий – Владимир Богданов
  • Владимир Николаевич; Мертвец; Проезжающий – Евгений Браженков, Александр Васильев
  • Проезжающий – Петр Ермаков
  • Барышня; Дуня – Елена Кононенко
  • Барышня; Саша; Мертвец; Проезжающая – Александра Кохан
  • Гусар; Бурмин; Издатель; Постоялец – Филипп Ладейщиков
  • Графиня; Мертвец; Проезжающая – Мария Маврина
  • Самсон Вырин – заслуженный артист РФ Михаил Никитин
  • Барышня; Мария Гавриловна; Мертвец; Проезжающая – Лилия Мусина
  • Сильвио; Мертвец; Проезжающий – Игорь Панов
  • Граф; Священник; Издатель; Постоялец – Иван Погорелов
  • Гусар; Свидетель; Издатель; Ротмистр Минский – Данила Сочков
  • Дочка ротмистра Минского и Дуни – Серафима Кохан.

Премьера состоялась 2 марта 2018 года, продолжительность спектакля 2 часа 30 минут. 

Для зрителей 16+

Теги: #Пушкинский фестиваль #спектакль #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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