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Спектакль «Дом. Дочь. Дорога» смогут посмотреть псковичи онлайн

Спектакль «Дом. Дочь. Дорога» по мотивам повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» можно будет посмотреть онлайн в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра, онлайн-трансляция спектакля пойдет в пятницу, 5 июня, в 19.00 и в субботу, 6 июня, в 13.00.

Эту постановку покажет на фестивале Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького (г. Кудымкар). Показ организован совместно с сайтом «Петербургского театрального журнала».

По сюжету, Петр Андреевич Гринев, выпускник общевойскового училища, отправляется на службу в небольшую гарнизонную часть в оренбургских степях. Дорога сводит его со странным попутчиком, которому юный офицер оказывает бескорыстную милость. Герой благополучно добирается до места службы, которое слегка уступает его ожиданиям. Конечно, влюбляется, наживает врагов, а потом попадает в «жернова истории», оказавшись в эпицентре пугачевского бунта, «бессмысленного и беспощадного». Классический пушкинский сюжет обретает вневременное звучание, и оказывается, что локальная история героев стала парафразой судьбы русского человека.

«Хотелось избежать стойких ассоциаций с классическим текстом Пушкина. Это самостоятельное произведение, пусть и созданное по мотивам», - отметила режиссер спектакля Вера Попова.

Автор пьесы – Алексей Житковский

Режиссер – Вера Попова

Сценография, костюмы – Алексей Лобанов

Видео, свет – Игорь Фомин

Композитор – Роман Столяр

Хормейстер – Лариса Клещина

В спектакле заняты: Алевтина Власова, Сергей Лизнев, Анатолий Попов, Галина Кудымова, заслуженный артист РФ Анатолий Радостев, Андрей Майбуров, Артем Радостев, Андрей Минин.

Продолжительность – 1 час 35 минут.

Для зрителей 16+.