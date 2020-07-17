Сцена / Спектакли

29 июля спектакль «Ревизор» в Пскове будет смотреть жюри «Золотой маски»

В связи с коронавирусной пандемией традиционный весенний фестиваль Национальной театральной премии России «Золотая маска» был прерван, но постепенно возвращается в рабочий режим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

29 июля в Псков в полном составе приедут члены жюри премии для того, чтобы посмотреть спектакль «Ревизор», выдвинутый на соискание «Золотой маски» в пяти номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая роль второго плана» (Дарья Чураева, Виктор Яковлев). Так как проведение массовых мероприятий до конца июля в Пскове запрещено, спектакль будет показан без публики, только для членов высокого ареопага.

Жюри премии в этом году возглавляет художественный руководитель московского театра «Практика» Марина Брусникина. В ее составе также: главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Айрат Абушахманов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов, художественный руководитель театра «Кукольный формат» Анна Викторова, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская, драматурги Вячеслав Дурненков и Алексей Слаповский, московские актеры Нелли Уварова и Владимир Майзингер, театральные критики Кристина Матвиенко, Анна Степанова и Владимир Спешков, художник Юрий Хариков.

Первый успех театра на «Золотой маске» случился в 2018 году, когда номинантом главной театральной премии страны стал спектакль «Река Потудань». В 2019 году Псковский театр драмы вновь оказался в числе лучших – на этот раз с «Ревизором». Среди спектаклей-соперников псковичей в главной номинации премии «Драматический спектакль большой формы» (в ней номинировано 9 спектаклей) – работы МХТ им. Чехова, Александринского театра, Театра Наций, «Гоголь-центра», Театра им. Ленсовета. Нестоличные регионы кроме Псковской драмы представляют Омский театр драмы и «Чехов-центр» из Южно-Сахалинска.

Итоги конкурса руководство «Золотой маски» надеется подвести до конца осени.