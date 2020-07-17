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Необычный формат премии «Золотая маска» не пугает жюри, приехавшее в Псков

Нестандартный формат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» не пугает жюри, приехавшее в Псков на просмотр спектакля Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Ревизор», ставшего в этом году номинантом премии сразу в пяти номинациях. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-подхода к жюри Российской театральной премии «Золотая маска».

«Премия началась в обычном формате, мы успели осмотреть ряд спектаклей, но пандемия нарушила все планы, - отметила председатель жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска», худрук театра «Практик» Марина Брусникина. - Но премия - это смелая мощная бесстрашная организация, мы не бездействовали, сейчас получили новую афишу, ясность есть».

Что касается сроков объявления результатов премии, Марина Брусникина отметила, что сейчас все живут сегодняшним днем, и высказала уверенность, что в любом случае организаторы премии продумает варианты. «Спектакли не должны пострадать, их должны увидеть и оценить», - подчеркнула она.

Напомним, сегодня, 29 июля, в 19.00, жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска» будет смотреть спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Ревизор».

Жюри премии в этом году возглавляет художественный руководитель московского театра «Практика» Марина Брусникина. В составе судей также - главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Айрат Абушахманов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов, художественный руководитель театра «Кукольный формат» Анна Викторова, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская, драматурги Вячеслав Дурненков и Алексей Слаповский, московские актеры Нелли Уварова и Владимир Майзингер, театральные критики Кристина Матвиенко, Анна Степанова и Владимир Спешков, художник Юрий Хариков.