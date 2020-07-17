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Театральный сезон в Пскове откроется Достоевским

Театральный сезон в Пскове может открыться в сентябре премьерой спектакля режиссера Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Ф.М.Достоевского. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) сообщил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Это будет первая премьера сезона, - сказал Дмитрий Дмитриевич. - Я видел спектакль, это очень инетерсное неординарное прочтение произведения Достоевского. Это хороший неглупый спектакль, мне он нравится - искренне могу об этом заявить. Он может вызвать разные толкования, и это хорошо. Он не похож на «Ревизора» - это оговаривалось с режиссером. Сходить на «Село Степанчиково» стоит в любом случае».

Дмитрий Месхиев также выразил надежду, что в ноябре театр покажет псковскому зрителю спектакль, посвященный победе в Великой Отечественной войне. «Это неординарная история, монологи о войне, спектакль создан режиссером Верой Поповой, - отметил художественный руководитель театра. - Мы уже репетировали этот спектакль, надеюсь, в октябре возобновим репетиции».

«Что касается дальнейшего сезона, мне сложно пока говорить - отметил Дмитрий Месхиев. - Я не рискую планировать, потому что я не понимаю, когда мы начнем работать».

По словам режиссера, основное время карантина артисты переживали как страна и мир в целом. «Что касается жизни театра, она, конечно, непростая нынче, но я бы не назвал ее катастрофичной, - подчеркнул гость студии. - Да, театр был закрыт, да, мы перестали играть спектакли, но сейчас, когда уже есть послабления, мы работаем внутри, делаем вводы актеров, обновляем наш репертуар. Мы стараемся использовать время не-работы театра на благо театра».

Вместе с тем, Дмитрий Месхиев признался, что посткарантинные проблемы есть, но несмотря на это театр продолжает жить, делаем прогоны спектаклей, восстанавливать постановки.

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«Не было б несчастья, да несчастье помогло, - пошутил гость эфира. - Мы стараемся обновить спектакли, отшлифовать их, убрать недостатки, которые мы видели в прошлых сезонах, но на которые у нас не было времени. Когда откроемся - даже старые спектакли будут звучать по-новому».