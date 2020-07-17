Ради Пскова актеры одного из известнейших российских театров отказались от работы в Петербурге

Труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина в новом сезоне пополнилась тремя новыми артистами, два из которых работали в новосибирском театре «Красный факел», который считается одним из лучших в России.
Как сообщил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM), актеры отказались от предложения работать в одном из петербургских театров ради возможности играть на псковской сцене.
Как отметил художественный руководитель театра, он не сторонник стратегии «чтобы кого-то взять, надо кого-то выгнать»: новых актеров взяли на свободные вакансии.
«Мы не берем артистов, которых мы не видели и не знаем, которых мы не проверили, - подчеркнул гость студии. - У нас просто нет на это права. - Появилась возможность взять отличных артистов - мы их взяли. Потому что для артистов внутри труппы важен момент конкуренции».