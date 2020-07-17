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Ради Пскова актеры одного из известнейших российских театров отказались от работы в Петербурге

Труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина в новом сезоне пополнилась тремя новыми артистами, два из которых работали в новосибирском театре «Красный факел», который считается одним из лучших в России.

Как сообщил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM), актеры отказались от предложения работать в одном из петербургских театров ради возможности играть на псковской сцене.

«Я не сторонник махать шашкой и менять костяк труппы, - заметил Дмитрий Месхиев, отвечая на вопрос о принципах формирования состава артистов в псковском драмтеатре. - Я считаю, надо работать с труппой, которая есть и которая сформировала театр. Я неоднократно слышал от театральных критиков, насколько у нас хорошая труппа. И актеры действительно, «разыгрались». Но труппа - организм живой, на который влияет фактор времени: артисты стареют, переходят из одного амплуа в другое, труппу надо обновлять, в нее должна вливаться свежая творческая кровь».

Как отметил художественный руководитель театра, он не сторонник стратегии «чтобы кого-то взять, надо кого-то выгнать»: новых актеров взяли на свободные вакансии.

«Мы не берем артистов, которых мы не видели и не знаем, которых мы не проверили, - подчеркнул гость студии. - У нас просто нет на это права. - Появилась возможность взять отличных артистов - мы их взяли. Потому что для артистов внутри труппы важен момент конкуренции».