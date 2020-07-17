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Псковский театр драмы начнет работу с 4 сентября

Псковский театр драмы начнет работу с 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«15 марта этого года Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина был вынужден прервать работу в связи с осложнившейся эпидемической ситуацией в городе. 4 сентября мы, наконец, рассчитываем открыть 116-й сезон и надеемся, что он, в отличие от предыдущего, окажется полноценным. Хотя спектакли будем играть с соблюдением норм санитарной предосторожности и в условиях сокращенной "капсульной рассадки"», - отметили в театре.

Сезон откроет премьера спектакля Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по мотивам одноименной повести Достоевского. Его можно будет увидеть 4, 5 и 27 сентября. В роли добродушного полковника Ростанева – заслуженный деятель искусств Сахалинской области Андрей Кузин, а в роли изворотливого приживала Фомы Опискина – заслуженный артист России Виктор Яковлев.

В спектакле также заняты: заслуженные артисты России Сергей Попков, Галина Шукшанова, Надежда Чепайкина, артисты Ксения Соколова, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Денис Кугай, Евгений Терских, Ирина Смирнова, Максим Плеханов, Лев Орешкин, Ангелина Курганская, Ислам Галиуллин. В роли дочери полковника Сашеньки на псковской сцене дебютирует лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

А номинант нынешней «Маски» – спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» – будет показан 6 сентября. В роли Марии Антоновны впервые выступит актриса театра Ксения Соколова.

Еще одна премьера – моноспектакль народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех», в который вошли поэма Пушкина «Граф Нулин», басни Крылова и комические рассказы Чехова. Насладиться мастерством корифея псковской сцены мы приглашаем 11 и 29 сентября.

30 сентября будет представлен спектакль «Нави Волырк, капитанский сын» по пьесе Олега Михайлова, еще одну новую работу театра, юбилейный бенефис заслуженного артиста России Сергея Попкова в постановке Елены Павловой.

Найдется место в афише и проверенным хитам репертуара. 13 сентября – лирическая и ностальгическая комедия «Соседи» в постановке Александра Кладько с участием народного артиста России Юрия Новохижина, заслуженных артистов России Сергея Попкова, Надежды Чепайкиной, Виктора Яковлева, Нины Семеновой. В главных ролях – Наталья Петрова и Андрей Ярославлев.

16 сентября – мелодрама Ярославы Пулинович «Жанна» в постановке Михаила Заеца. В заглавной роли – Ирина Смирнова. В роли Кати в этот вечер впервые выступит актриса театра Ксения Соколова, а в роли Вики – актриса Мария Петрук.

17 сентября – трагедия Шекспира «Отелло» в постановке Даниила Безносова. В главных ролях – Евгений Терских, Наталья Петрова и Денис Кугай, в роли дожа Венеции – Юрий Новохижин.

Не будет пустовать и малая сцена театра. 9 сентября – неизменно аншлаговая «Метель» Пушкина в постановке Алессандры Джунтини. В главной роли – Ксения Тишкова. 10 сентября – чеховская комедия Александра Кладько «Позвольте вам выйти вон». Роль Дымбы в спектакле впервые исполнит заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин. 12 сентября – «Пиковая дама» режиссера Юрия Печенежского. В роли Германна – Лев Орешкин, в роли Лизы впервые выступает Мария Петрук. В этот вечер ожидаются еще два дебюта: роль Чекалинского впервые исполнит Георгий Болонев, а роль Сурина – Анатолий Кузьмин.

А 15 сентября в театре будет праздник – юбилейный 50-й показ спектакля Василия Сенина «Ионыч», созданного по мотивам рассказа Чехова. В роли Катерины Ивановны впервые выступит Ксения Соколова. А самого Ионыча, как и прежде, играет Максим Плеханов.

Билеты на сайте театра https://drampush.ru/afisha