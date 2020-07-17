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«Бегемотик» представлен псковичам в театре кукол

26 августа в Псковском театре кукол состоялась премьера спектакля «Бегемотик». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

По словам создателей спектакля, «это добрая и симпатичная история о том, насколько важно иметь друга (или друзей) и непременно быть кому-то нужным».

Режиссер-постановщик премьерного спектакля «Бегемотик» Борис Поткин получил в подарок от художника-постановщика того же спектакля Марии Воробьевой дивного Ангела. Авторский Ангел от Марии будет оберегать его и вдохновлять на новые гениальные спектакли, отметили в театре.

Сам режиссер о своем спектакле говорит: «Эта история сама по себе необычная, она немножко волшебная, таинственная, интересная. Мне кажется, она своей простотой, своей добротой должна оставить в сердцах зрителей глубокий положительные след» (источник: ГТРК «Псков»).

Спектакль прошел с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности. В связи с этим было существенно сокращено количество мест в зрительном зале.

Спектакль «Бегемотик» еще можно увидеть сегодня, 27 августа, в 18:00 и 29 августа в 12:00.

Рекомендуем позаботиться о покупке билетов заранее, их мало, всего 50 на каждый спектакль, заметили в ТКД. Приобрести билеты можно на сайте.