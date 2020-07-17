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Назван состав исполнителей премьерных спектаклей «Село Степанчиково и его обитатели» в Пскове

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина откроет 115-й театральный сезон показом нового спектакля режиссера Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели». Спектакль создан по мотивам одноименной повести Ф. М. Достоевского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

4 сентября роль Саши исполнит Дарья Чураева, роль Евграфа Ларионыча Ежевикина - Денис Кугай.

5 сентября в роли Саши - лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова (первое выступление на сцене Псковского театра драмы), в роли Евграфа Ларионыча Ежевикина - Евгений Терских.

В главных ролях: заслуженный артист России Виктор Яковлев (Фома Фомич Опискин), заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин (Егор Ильич Ростанёв), Александр Овчаренко (Сережа), Ксения Соколова (Настенька). В спектакле также заняты заслуженные артисты России Надежда Чепайкина, Галина Шукшанова и Сергей Попков, артисты Камиль Хардин, Мария Петрук, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Ирина Смирнова, Ангелина Курганская и Ислам Галиуллин.

«Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» оформлен замечательными мастерами, - рассказали в пресс-службе. - Дмитрий Зименко - один из лучших художников по свету на российских подмостках. Заслуженный художник России Александр Стройло - автор сценографии и костюмов к спектаклю, главный художник Псковского театра драмы. Первый показ «Села Степанчикова» для широкой публики приурочен к радостному событию: 4 сентября Александр Григорьевич отмечает свой 65-летний юбилей».

Продолжительность спектакля 3 часа с антрактом. Для зрителей 18+

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.